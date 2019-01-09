Тюбингам объявляется война: что будет дальше?

Белорусские медики озабочены ростом травматизма при катании на тюбингах в не предназначенных для этого местах. Предлагается ограничить использование «ватрушек» во избежание повторения смертельных случаев и травмирования.

Сегодня в Минске прошла пресс-конференция «Осторожно: тюбинги! Профилактика зимнего травматизма», на которой выступали медики из РНПЦ детской нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии, представители СК.

Медики рассказали, что в этом году число пострадавших при использовании тюбингов взрослых и детей выросло. Помимо двух смертельных случаев (в декабре погиб 9-летний мальчик, на этой неделе от удара при езде с горки на тюбинге умер молодой мужчина), с начала зимы с травмами в РНПЦ детской нейрохирургии обратилось более ста человек, 35 из них были госпитализированы, некоторым делались серьезные операции, еще более тридцати человек обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии. СК расследует семь случаев получения серьезных травм.

Медики и представители Следственного комитета предлагают ввести ограничения на использование тюбингов: за горками в жилых зонах должны следить коммунальные службы, а сами тюбинги должны проходить сертификацию и снабжаться инструкцией.

Кроме того, на пресс-конференции отметили, что не хотят вводить запрет на использование тюбингов, а лишь привлекают внимание к серьезной проблеме. Использовать такой снаряд необходимо на специальных горках, уклон которых не более 20 градусов, без препятствий и деревьев вокруг. Кроме того, дети должны кататься на тюбингах в присутствии взрослых, не лишней при катании была бы защита в виде шлема.

В Следственном комитете предлагают усовершенствовать порядок продажи и изготовления тюбингов, о чем сообщил представитель СК Сергей Тишук. Он рассказал, что главой комитета в адрес Совмина уже направлено соответсвующее предложение.