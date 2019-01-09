Беда с тюбингами, очередная «вышка», жировка для тунеядца и отдых нашего бомонда - все за вчера

Доброе утро!

Бр-р-р-р, там, за окном, прямо сейчас до -21°С ! Вы готовы? А на Европу тем временем обрушились сильные снегопады. За последнюю неделю погибли более 10 человек. В Греции из-за снегопадов закрыли школы, многие магазины также не работают, на дорогах — заторы. Это, конечно, очень красиво, но как же опасно ! Кстати, пока вы ходите на работу и думаете, какой свитер потеплее надеть под пуховик, некоторые известные белорусы улетели от морозов в другие страны. Знаем-знаем, эта подборка вам как ножом по сердцу (как говорится, очень больно открывать инстаграм — пожалуйста, прекратите путешествовать!) — но все же посмотрите их фотографии из ОАЭ, Бали, Египта и Таиланда . Ну и послушайте, как Николай Лукашенко играет на рояле — прослезится не только президент, но и вы.





Так, а что у нас? Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Беларуси — до 2,7% в 2019 году и 2,5% в 2020—2021 годах (оценка 2018 года — 3,4%). Вот здесь расскажем, что не нравится экспертам .

В стране вынесли очередной смертный приговор : обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек в Бобруйске приговорен к расстрелу. Он уже заявил, что будет обжаловать. А мы тем временем спросили белорусов, как бы они проголосовали на референдуме о смертной казни, если бы он прошел завтра .

Вчера медики и следователи обсуждали тюбинги — они, говорят, абсолютно неуправляемы. С начала зимы в РНПЦ детской нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали, в нескольких случаях пришлось делать серьезные операции. Больше 30 человек с начала года обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии. СК проводит проверки по семи фактам тяжкого травмирования граждан , в двух из них — с гибелью (несовершеннолетний и взрослый). Носкевич уже предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов (правда, не известно, как). Медики же говорят о необходимости ограничения мест для катания . «Езду на тюбингах не запретить, но надо ограничить специальными местами. Уклон горки должен быть до 20 градусов, на ней не должно быть препятствий, в которые можно наехать. Дети должны быть в сопровождении взрослых, а тюбинги должны быть сертифицированы».





На Рождество в соцсетях появились сообщения, что Россия готова купить белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке, чтобы иметь возможность компенсировать им последствия налогового маневра. Мы попытались узнать, имеют ли разговоры основание, — и знаете, они совсем не беспочвенны . За «Нафтан» и свою долю в Мозырском НПЗ, говорят, Беларусь хотела бы получить 10 млрд долларов. Помните, 5 лет назад тоже пытались продать (с кучей условий) — и ничего тогда не вышло ?

А крупнейший производитель мяса птицы в Беларуси «Серволюкс» Евгения Баскина, наоборот, хочет купить завод в России . Учитывая, что Россельхознадзор периодически ограничивает ввоз мясной и молочной продукции с предприятий Беларуси, локализация производства позволит «Серволюксу» обеспечить свое присутствие на российском рынке.

Минздрав упростил требования к получению справок для водительского удостоверения. Теперь, например, онкологические больные смогут водить машину во всех случаях, кроме тех, когда они нуждаются в паллиативной помощи. Есть важные изменения и для перенесших, например, инфаркт .

Ой, а вы, случайно, не тунеядец? Если да, то расскажем, как будет отличаться ваша коммуналка от суммы в жировке семьи, живущей в «двушке» площадью 48 квадратов, где собственник жилья работает, в следующем отопительном сезоне. Не благодарите! И не удивляйтесь, кстати, если к вам — и тунеядцам, и нет — придет «Мингаз», проверит ваши исправные плиты — и выставит за это немалый счет . Все, говорят, по закону!

Читали эту сложную историю — как священника в Бегомле лишили сана за «блудные отношения» с прихожанкой ? И он, и она уверяют, что ничего не было, церковный суд ошибся — и весь приход встал на защиту своего батюшки: верующие отправили обращения церковным иерархам и в светскую инстанцию — Администрацию президента. Будем следить, чем дело закончится.

А вот, знакомьтесь, Максим Кулеш — последний герой нашего проекта «Путь молока» . Человек, который не представляет себе и дня без молочных продуктов . «Для нас — это святой напиток. Хоть в „красный угол“ пакет или бутылку ставь… Кто-то запасается деньгами, кто-то недвижимостью, а я — молоком. В случае „молочной ломки“ упаковка вскрывается».

А наша Саша Саснович какая молодец! Вторая ракетка Беларуси вышла в четвертьфинал на турнире серии «Премьер» в австралийском Сиднее — и это при том, что первый сет Александра отдала сопернице, не взяв ни одного гейма. Соперницей Саснович в четвертьфинале станет швейцарская теннисистка Тимеа Бачински. Болеем за Сашу!





Продолжаем следить за избирательной кампанией в Украине. Актер и шоумен Владимир Зеленский, который баллотируется на пост президента, попросил украинцев… написать его предвыборную программу . Как думаете — популизм или так и надо?

Все новости среды, 9 января

Кстати! У нас сегодня первый выпуск «Экономики на пальцах» в нынешнем году. Попробуем предсказать тренды, по которым будет жить страна в 2019-м (а то мы как-то расстроились, что в новогоднем обращении Лукашенко обмолвился, что нас ждут тяжелый труд, победы и поражения). Вы с нами? Тогда подключайтесь к прямому эфиру в 15.25 , будет интересно!

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