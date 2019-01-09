Беда с тюбингами, очередная «вышка», жировка для тунеядца и отдых нашего бомонда - все за вчера

Вчера медики и следователи обсуждали тюбинги — они, говорят, абсолютно неуправляемы. С начала зимы в РНПЦ детской нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали, в нескольких случаях пришлось делать серьезные операции. Больше 30 человек с начала года обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии. СК проводит проверки по семи фактам тяжкого травмирования граждан, в двух из них — с гибелью (несовершеннолетний и взрослый). Носкевич уже предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов (правда, не известно, как). Медики же говорят о необходимости ограничения мест для катания. «Езду на тюбингах не запретить, но надо ограничить специальными местами. Уклон горки должен быть до 20 градусов, на ней не должно быть препятствий, в которые можно наехать. Дети должны быть в сопровождении взрослых, а тюбинги должны быть сертифицированы».
На Рождество в соцсетях появились сообщения, что Россия готова купить белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке, чтобы иметь возможность компенсировать им последствия налогового маневра. Мы попытались узнать, имеют ли разговоры основание, — и знаете, они совсем не беспочвенны. За «Нафтан» и свою долю в Мозырском НПЗ, говорят, Беларусь хотела бы получить 10 млрд долларов. Помните, 5 лет назад тоже пытались продать (с кучей условий) — и ничего тогда не вышло?
А крупнейший производитель мяса птицы в Беларуси «Серволюкс» Евгения Баскина, наоборот, хочет купить завод в России. Учитывая, что Россельхознадзор периодически ограничивает ввоз мясной и молочной продукции с предприятий Беларуси, локализация производства позволит «Серволюксу» обеспечить свое присутствие на российском рынке.
Ой, а вы, случайно, не тунеядец? Если да, то расскажем, как будет отличаться ваша коммуналка от суммы в жировке семьи, живущей в «двушке» площадью 48 квадратов, где собственник жилья работает, в следующем отопительном сезоне. Не благодарите! И не удивляйтесь, кстати, если к вам — и тунеядцам, и нет — придет «Мингаз», проверит ваши исправные плиты — и выставит за это немалый счет. Все, говорят, по закону!
Читали эту сложную историю — как священника в Бегомле лишили сана за «блудные отношения» с прихожанкой? И он, и она уверяют, что ничего не было, церковный суд ошибся — и весь приход встал на защиту своего батюшки: верующие отправили обращения церковным иерархам и в светскую инстанцию — Администрацию президента. Будем следить, чем дело закончится.
А наша Саша Саснович какая молодец! Вторая ракетка Беларуси вышла в четвертьфинал на турнире серии «Премьер» в австралийском Сиднее — и это при том, что первый сет Александра отдала сопернице, не взяв ни одного гейма. Соперницей Саснович в четвертьфинале станет швейцарская теннисистка Тимеа Бачински. Болеем за Сашу!
Кстати! У нас сегодня первый выпуск «Экономики на пальцах» в нынешнем году. Попробуем предсказать тренды, по которым будет жить страна в 2019-м (а то мы как-то расстроились, что в новогоднем обращении Лукашенко обмолвился, что нас ждут тяжелый труд, победы и поражения). Вы с нами? Тогда подключайтесь к прямому эфиру в 15.25, будет интересно!
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