Власти отобрали восемь кандидатов на «Семь чудес Бреста». Помогите убрать лишнее

Брестский горисполком сформировал шорт-лист конкурса «7 чудес Бреста».





Конкурс на выбор «7 чудес Бреста» стартовал 2 месяца назад. За это время горожане прислали в горисполком прислали 150 предложений. Из общего списка рабочая группа выбрала восемь :

— археологический музей «Берестье»,

— мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»,

— зимний сад Брестского госуниверситета имени А.С.Пушкина,

— аллея фонарей на улице Гоголя;

— Брестский железнодорожный вокзал,

— Брестская Библия,

— памятник 1000-летия Бреста,

— традиция зажжения фонарей на улице Советской.

Горисполком предложил брестчанам выбрать из восьми кандидатов 7 чудес Бреста, изображения которых будут размещены на остановках города.

Предложения до 9 февраля принимают по электронной почте: ispolkombrest@brest.by c пометкой «7 чудес города Бреста».

ОПРОС Что, по вашему мнению, нужно исключить из списка "брестских чудес"? археологический музей «Берестье»

Брестскую крепость

зимний сад Брестского госуниверситета имени А.С.Пушкина

аллею фонарей на Гоголя

железнодорожный вокзал

Брестскую Библию

памятник 1000-летию Бреста

традицию зажжения фонарей на Советской 26 голосов Результаты