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Власти отобрали восемь кандидатов на «Семь чудес Бреста». Помогите убрать лишнее
10.01.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by
Брестский горисполком сформировал шорт-лист конкурса «7 чудес Бреста».
Конкурс на выбор «7 чудес Бреста» стартовал 2 месяца назад. За это время горожане прислали в горисполком прислали 150 предложений. Из общего списка рабочая группа
— археологический музей «Берестье»,
— мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»,
— зимний сад Брестского госуниверситета имени А.С.Пушкина,
— аллея фонарей на улице Гоголя;
— Брестский железнодорожный вокзал,
— Брестская Библия,
— памятник 1000-летия Бреста,
— традиция зажжения фонарей на улице Советской.
Горисполком предложил брестчанам выбрать из восьми кандидатов 7 чудес Бреста, изображения которых будут размещены на остановках города.
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В список вошли археологический музей «Берестье», мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», зимний сад УО «Брестский государственный университет имени...
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