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Власти отобрали восемь кандидатов на «Семь чудес Бреста». Помогите убрать лишнее

10.01.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестский горисполком сформировал шорт-лист конкурса «7 чудес Бреста».


Конкурс на выбор «7 чудес Бреста» стартовал 2 месяца назад. За это время горожане прислали в горисполком прислали 150 предложений. Из общего списка рабочая группа выбрала восемь:

— археологический музей «Берестье»,

— мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»,

— зимний сад Брестского госуниверситета имени А.С.Пушкина,

— аллея фонарей на улице Гоголя;

— Брестский железнодорожный вокзал,

— Брестская Библия,

— памятник 1000-летия Бреста,

— традиция зажжения фонарей на улице Советской.

Горисполком предложил брестчанам выбрать из восьми кандидатов 7 чудес Бреста, изображения которых будут размещены на остановках города.

Предложения до 9 февраля принимают по электронной почте: ispolkombrest@brest.by c пометкой «7 чудес города Бреста».

ОПРОС

Что, по вашему мнению, нужно исключить из списка "брестских чудес"?

26 голосов

Результаты

 
Теги: Брест
 
 
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В список вошли археологический музей «Берестье», мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», зимний сад УО «Брестский государственный университет имени...
 
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