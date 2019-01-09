В Толочинском районе нашли израненный труп мужчины. Односельчане считают, что на него напал хищник

Труп 51-летнего мужчины с различными ранами обнаружили в деревне Соколянка Толочинского района. Он умер от потери крови, а вот кто нанес ему травмы — зверь или человек — выясняют следователи, пишет «Наша Талачыншчына».

По одной из версий местного населения, на человека могли напасть волки или медведь-шатун. Последнего не раз видели возле деревень Соколянка, Новая Будовка, Вальки и других. некоторые из них находятся вблизи огромных лесных массивов, которые постепенно переходят в Березинский заповедник.

Однако случаев, когда хищные животные, в том числе рысь, количество которой в этих местах постоянно увеличивается, пока не было.

Погибший мужчина жил в Соколянке в чужом доме, не имел семьи, не раз привлекался к исправительным работам и даже лишению свободы условно с испытательным сроком на один год из-за пьянства и нарушений правопорядка. На жизнь сельчанин зарабатывал тем, что помогал вести хозяйство и смотреть за лошадьми одному из жителей Толочинского района.

В УСК подтвердили факт обнаружения погибшего мужчины в деревне Соколянка. Специалисты осмотрели место происшествия и изъяли предметы, признанные вещественными доказательствами. Назначен ряд экспертиз.

— Однако говорить о механизме образования телесных повреждений в виду отсутствия заключений экспертиз преждевременно, — прокомментировала официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.