ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Толочинском районе нашли израненный труп мужчины. Односельчане считают, что на него напал хищник

10.01.2019 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Труп 51-летнего мужчины с различными ранами обнаружили в деревне Соколянка Толочинского района. Он умер от потери крови, а вот кто нанес ему травмы — зверь или человек — выясняют следователи, пишет «Наша Талачыншчына».

По одной из версий местного населения, на человека могли напасть волки или медведь-шатун. Последнего не раз видели возле деревень Соколянка, Новая Будовка, Вальки и других. некоторые из них находятся вблизи огромных лесных массивов, которые постепенно переходят в Березинский заповедник.

Однако случаев, когда хищные животные, в том числе рысь, количество которой в этих местах постоянно увеличивается, пока не было.

Погибший мужчина жил в Соколянке в чужом доме, не имел семьи, не раз привлекался к исправительным работам и даже лишению свободы условно с испытательным сроком на один год из-за пьянства и нарушений правопорядка. На жизнь сельчанин зарабатывал тем, что помогал вести хозяйство и смотреть за лошадьми одному из жителей Толочинского района.

В УСК подтвердили факт обнаружения погибшего мужчины в деревне Соколянка. Специалисты осмотрели место происшествия и изъяли предметы, признанные вещественными доказательствами. Назначен ряд экспертиз.

— Однако говорить о механизме образования телесных повреждений в виду отсутствия заключений экспертиз преждевременно, — прокомментировала официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По одной из версий местного населения, на человека могли напасть волки или медведь-шатун. Последнего не раз видели возле окрестных деревень.
 
Новости дня
Новости общества
 
Власти отобрали восемь кандидатов на «Семь чудес Бреста». Помогите убрать лишнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Soligorsk News
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика