«Родители не спали всю ночь». Военный из Мачулищей выиграл квартиру в столице

С Алексеем Седельниковым и его семьей мы встретились у них дома в Мачулищах. В прошлом месяце мужчина выиграл квартиру в 98-м туре игры «Удача в придачу!» Жилье в столице ему принес будничный поход за продуктами, после которого у семьи появилось пять кодов. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Не хватило одного балла в совхоз-техникум»

— Семья живет на чемоданах, переезжаем табором, — улыбается счастливый обладатель минских «квадратов».





Наш герой — капитан вертолетной авиации.

— Моя 50-я смешанная авиационная база — легендарная. Она была создана буквально за месяц для оказания помощи народу Афганистана во время войны в этой стране, — делится Алексей. — Кстати, мне кажется, что полсотни — символичное для меня число. Ведь квартиру выиграл код, оканчивающийся именно на 50.

О переездах в этом доме знают не понаслышке. В Мачулищи военную часть героя перевели из Пружан. Этот гарнизон у него уже третий:

— И у моих зайцев тоже, — говорит собеседник про детей. — Везде со мной переезжают по свету. А как иначе?





У Алексея и его супруги Екатерины трое детей. Самой младшей дочери Ниночке — почти два месяца. Пятнадцатилетняя Наташа учится в девятом классе, а сын, которому шестнадцать, — в колледже электроники.

— Куда будет поступать Ната, пока не знаем. Наверное, пойдет в десятый класс, — размышляет собеседник. — У меня была такая ситуация: я пытался поступить в Волковысский совхоз-техникум (сейчас Волковысский государственный аграрный колледж. — Прим. TUT.BY), но не хватило одного балла. Поэтому жизнь сложилась иначе, нежели представлялось сначала. Срочная служба в армии, затем — контракт.

«Мы стали правильными свидетелями»

Вырос победитель в деревне Корнадь Гродненской области. В 25 километрах от нее — малая родина его жены. Правда, находится та деревня уже в Брестской области.





Познакомились супруги на свадьбе у общих друзей:

— Просто стали правильными свидетелями: понравились друг другу с первого взгляда, — смеется собеседник. — Вскоре после знакомства стали жить вместе, сошлись очень легко. Нам до сих пор говорят, что это судьба. Скоро будем отмечать совершеннолетие официальных отношений: как-никак уже почти 18 лет вместе.

Сейчас Екатерина в декрете: в ноябре прошлого года в семье Седельниковых произошло пополнение.

— Господь подарил нам еще одну дочку. Что может быть прекраснее этого? — задает Алексей риторический вопрос.

До отпуска по уходу за ребенком Екатерина работала продавцом в магазине тканей.

— Меня туда взяли, потому что я умею шить, — признается супруга победителя. — В свое время я получила образование швеи, но вскоре поняла, что это не мое. Поэтому сейчас шью только для семьи, в свое удовольствие. Хоть некоторые знакомые и говорят, что мне нужно заняться этим профессионально.

Результат работы рядом: кроватку для новорожденной Ниночки мама полностью «обшила» своими руками.





— Такого в магазинах не найдешь. Да и что может быть лучше, чем вещи для ребенка, сделанные с любовью? — улыбается женщина. — Потом будем и платья шить.

«Ведущие не могли дозвониться»

День выигрыша в семье вспоминают с улыбкой.

— Мне ведущие долго не могли дозвониться: я не слышал телефон, — вспоминает собеседник. — А когда поднял трубку и узнал, по какому поводу мне набирают, челюсть отвисла. Родители всю ночь после таких новостей не спали, друзья в соцсетях поздравляют до сих пор. А в Мачулищах меня даже стали узнавать.

Планы на жилье у семьи гибкие: сначала нужно сделать ремонт, а дальше — ориентироваться по ситуации.

— Недвижимость — это всегда хорошо, особенно если в семье трое детей, — размышляет Алексей.





«У нас не забалуешь»

Герой признается, что сейчас, когда в семье появился маленький ребенок, свободное время — это роскошь. Но, если выдается лишняя минутка, Седельниковы стараются побыть вместе — к примеру, посмотреть фильм.

— Но у нас не забалуешь от слова «совсем», — смеется победитель. — Моя работа отражается на всем. Я военный человек и хорошо знаю, что такое дисциплина. Без нее в армии никак. Иногда бывает, что и дома приходится устанавливать порядок. А порой и посуду сам мою, потому что знаю, как правильно это делать. Об армейских нарядах по столовой словами не рассказать — это надо видеть. Мое мнение: кто не служил, тот не знает, как наводить порядок.





Семья продолжит играть и дальше. Но главные подарки судьбы, по признанию супругов, они уже получили в 2018 году.

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