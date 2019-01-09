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На месте снесенного рынка «Быховский» все-таки построят торговый центр. Но не «Алми»

10.01.2019 09:18 — Новости Общества | Tut.by  
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На месте снесенного рынка «Быховский» все-таки появится супермаркет, но это будет не «Алми» сообщает «Белка».

Земля на месте снесенного рынка уже не принадлежит ЗАО «Юнифуд», планировавшему возвести «Алми», а продана сети магазинов «Дионис». Об этом сообщил депутат белорусского парламента Павел Жданович, занимающийся этой городской темой.

«Крупная торговая компания заказала проектно-сметную документацию, которая должна быть готова в марте. А это значит, что в 2020 году здесь может появиться торговый комплекс», — рассказал Жданович.

Напомним, решение о строительстве многофункционального торгового комплекса на месте рынка «Быховский» Гомельский горисполком принял еще в июле 2012 года. В ноябре того же года право на освоение земельного участка приобрело ЗАО «Юнифуд». Но инвестпроекту так и не суждено было осуществиться.

 
 
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Земля на месте снесенного рынка уже не принадлежит ЗАО «Юнифуд», планировавшему возвести «Алми», а продана сети магазинов «Дионис».
 
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