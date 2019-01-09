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Сорвали госпрограмму, купили не тех коров. В Шклове судят экс-директора и работников агросервиса

10.01.2019 09:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В Шклове идет суд над бывшими директором и сотрудниками ОАО «Шкловский агросервис». Всего на скамье подсудимых — 8 человек, четверо из которых находятся под стражей. Их обвиняют в злоупотреблении властью, служебном подлоге, бездействии должностного лица. Главный фигурант признал вину частично.

Открытое акционерное общество «Шкловский агросервис» входит в холдинг «Агромашсервис». Основные функции организации — ремонт сложных сельскохозяйственных машин, двигателей, оборудования, материально-техническое снабжение и обеспечение, производство продукции растениеводства и животноводства, в том числе производство молока и мяса.

По версии обвинения, с января по сентябрь 2015 года экс-директор Шкловского агросервиса Анатолий Макаев вместе со своими подчиненными продал 318 голов крупного рогатого скота закупщикам ниже себестоимости. Этим он якобы нанес ущерб в 43,7 тыс. рублей.

Кроме того, Макаев подговорил продавца магазина Шкловского райпо подделать документы так, якобы мясо реализовывали населению по заявкам (уголовное преследование женщины прекращено за истечением сроков давности). Так организация якобы соблюдала госпрограмму устойчивого развития села на 2011−2015 годы.

В деле также фигурирует эпизод закупки скота по инвестдоговору с компанией Danone, производство которой находится в Шклове. Бывший директор в августе 2015 года съездил в командировку в Литву, Эстонию и заключил договор на поставку нетелей. Скот он отбирал сам. В итоге из 250 голов, прибывших в хозяйство, треть скота была с неподтвержденной чистопородностью. Из-за этого возросли таможенные пошлины и НДС. В итоге ущерб составил чуть более 76,77 тыс. рублей.

На суде главный фигурант дела Анатолий Макаев признал вину частично.

Слушание продолжается.

 
 
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