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В Полоцке во время катания с горки пострадал четвероклассник
10.01.2019 09:35 — Новости Общества | Tut.by
9 января в Полоцке в больницу после катания с горки, предоложительно - на тюбинге, попал ребенок. Об этом
Сообщение о происшествии поступило в милицию из центральной городской больницы, куда мальчик был доставлен с травмой головы.
Выяснилось, что вечером 9 января четвероклассник с другими детьми катался с горки в районе Кургана Славы в Полоцке. Там раскатаны очень крутые склоны и очередной заезд, предположительно на тюбинге, закончился для него столкновением с деревом.
Напомним, как раз 9 января белорусские медики и следователи обсуждали тюбинги — они, говорят, абсолютно неуправляемы. С начала зимы в РНПЦ детской нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали, в нескольких случаях пришлось делать серьезные операции. Больше 30 человек с начала года обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии. СК проводит проверки по
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9 января четвероклассник с другими детьми катался с горки в районе Кургана Славы в Полоцке. Там раскатаны очень крутые склоны и очередной заезд, предположительно...
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