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В Полоцке во время катания с горки пострадал четвероклассник

10.01.2019 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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9 января в Полоцке в больницу после катания с горки, предоложительно - на тюбинге, попал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Сообщение о происшествии поступило в милицию из центральной городской больницы, куда мальчик был доставлен с травмой головы. 

Выяснилось, что вечером  9 января четвероклассник с другими детьми катался с горки в районе Кургана Славы в Полоцке. Там раскатаны очень крутые склоны и очередной заезд, предположительно на тюбинге, закончился для него столкновением с деревом.

Напомним, как раз 9 января белорусские медики и следователи обсуждали тюбинги — они, говорят, абсолютно неуправляемы. С начала зимы в РНПЦ детской нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали, в нескольких случаях пришлось делать серьезные операции. Больше 30 человек с начала года обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии. СК проводит проверки по семи фактам тяжкого травмирования граждан, в двух из них — с гибелью (несовершеннолетний и взрослый). 

Следственный комитет уже предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов (правда, не известно как). Медики же говорят о необходимости ограничения мест для катания. «Езду на тюбингах не запретить, но надо ограничить специальными местами. Уклон горки должен быть до 20 градусов, на ней не должно быть препятствий, в которые можно въехать. Дети должны быть в сопровождении взрослых, а тюбинги должны быть сертифицированы».

 
 
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9 января четвероклассник с другими детьми катался с горки в районе Кургана Славы в Полоцке. Там раскатаны очень крутые склоны и очередной заезд, предположительно...
 
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