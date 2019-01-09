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Очевидцы ДТП отзовитесь!

10.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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В ночь с 30.12.2018 на 31.12.2018 неустановленный води гель на автостоянке вблизи дома №9 м-н Молодежный г. Костюковичи, совершил наезд на стоящий автомобиль Форд Скорпио, в результате дорожно-транспортного происшествия, автомобилю Форд Скорпио были причинены механические повреждения, водитель неустановленного автомобиля место дорожно-транспортного происшествия оставил.

Очевидцев ДТП и граждан, обладающих какой-либо информацией о происшествии, просят обратиться в дежурную часть Костюковичского РОВД либо позвонить по телефону 8 (02245) 54 852, 8 029 77 44 096 МТС или по телефону 102.

 
 
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В ночь с 30.12.2018 на 31.12.2018 неустановленный води гель на автостоянке вблизи дома №9 м-н Молодежный г. Костюковичи, совершил наезд
 
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