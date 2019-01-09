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Кто родился в декабре?
10.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Зима — время рождения талантливых и целеустремленных людей. Это прекрасное время года, наполненное радостью, оптимизмом и ярким позитивом. Декабрь — месяц первого настоящего снега, и громких празднований. Считается, что в зимний сезон на свет появляются добродушные детишки, которые обожают жизнь и радуются любой мелочи. Но в их характере имеются и твердые нотки. Декабрь в природе признан суровым и достаточно морозным месяцем. Для детей, рожденных в декабре, природа также приготовила твердые черты и сильные лидирующие позиции. В характере таких детишек преобладает чувство независимости, они будут решать свои проблемы самостоятельно. Присутствует в характере декабрьского ребенка любопытство и любознательность. В младенчестве они постоянно будут экспериментировать с опасными предметами домашнего обихода, поэтому родителям следует быть всегда начеку, не оставлять их без присмотра и по возможности подальше убирать от них все опасные предметы.
По данным отдела ЗАГСа Дрибинского райисполкома в декабре 2018 года в нашем районе зарегистрировано 13 рождений детей — девять девочек и четыре мальчика. Трое деток — это первенцы своих родителей, семь новорожденных стали вторым ребенком в своей семье и по одному — третьим, четвертым и пятым ребенком в своих семьях.
В декабре 2018 года зарегистрированы рождения следующих детей:
Дарья Лапо (г.п. Дрибин),
Ульяна Гарусова (аг. Рясно),
Даниил Трусов (г.п. Дрибин),
Алена Баранович (г.п. Дрибин),
Виктория Кравцова (аг. Темный Лес),
Амина Соскова (аг. Пудовня),
Константин Малиновский (аг. Темный Лес),
Александра Быкова (аг. Пудовня),
Марк Дубровский (д. Старое Прибужье),
Евгения Концевая (аг. Темный Лес),
Максим Шадрин (аг. Черневка),
Мелания Козловская (аг. Коровчино),
Варвара Зайцева (аг. Коровчино).
Поздравляем всех родителей с замечательным событием в их жизни — пополнением в семьях. Пусть ваши малыши позволят вам испытать всю безграничность родительского счастья, наполнив жизнь новым истинным смыслом. А детки растут здоровыми, добрыми, смелыми, славными и для родителей — самыми главными!
За 2018 год Дрибинский район стал богаче на 99 малышей — родилось 57 мальчиков и 42 девочки. За прошедший год в районе родилась одна двойня. Для 31 мамы ребенок стал первенцем, второй ребенок появился на свет у 33 матерей, третий — у 19, четвертыми в семье стали дети у 8 мам, пятыми — у 6, седьмой ребенок появился у одной матери и восьмой малыш также у одной мамы.
Самыми популярными именами в 2018 году у мальчиков стали имена Андрей и Артем, на втором месте — Максим, затем —Алексей и Константин. Не менее популярные имена, которыми назвали родители своих малышей, стали Артур, Кирилл, Марк, Макар, Михаил, Тимофей. Есть имена, которые мы слышим, не так часто, это — Ян, Степан, Назар, Григорий, Дамир.
В 2017 году самыми популярными именами среди мальчиков были Иван, Кирилл и Матвей.
Самые распространенные имена, которыми дрибинчане назвали своих дочерей — это Анна, трое родителей изъявили желание назвать этим именем своих девочек. В 2018 году в районе родились по две Александры, Валерии, Дарьи, Дианы, Мелании, Ульяны. Также в районе подрастают родившиеся в минувшем году девочки с именами Амина, Валентина, Луна, Лилия, Рената, Римма, Снежана, Эмилия, Каролина, Дарина, Ева, Софья, Татьяна. В 2017 году самые популярные имена среди девочек были: Ксения, Мария, Софья и Ульяна.
Предпочтения родителей в выборе имен для своих детей с каждым годом меняются. Но как бы вы не назвали свое маленькое чудо, главное, чтобы малыш рос здоровым и счастливым на радость родным и близким людям.
Людмила СВИРИДЕНКО
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Зима — время рождения талантливых и целеустремленных людей. Это прекрасное время года, наполненное радостью, оптимизмом и ярким позитивом. Декабрь — месяц...
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