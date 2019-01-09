В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто родился в декабре? Зима — время рождения талантливых и целеустремленных людей. Это прекрасное время года, наполненное радостью, оптимизмом и ярким позитивом. Декабрь — месяц...

Зима — время рождения талантливых и целеустремленных людей. Это прекрасное время года, наполненное радостью, оптимизмом и ярким позитивом. Декабрь — месяц первого настоящего снега, и громких празднований. Считается, что в зимний сезон на свет появляются добродушные детишки, которые обожают жизнь и радуются любой мелочи. Но в их характере имеются и твердые нотки. Декабрь в природе признан суровым и достаточно морозным месяцем. Для детей, рожденных в декабре, природа также приготовила твердые черты и сильные лидирующие позиции. В характере таких детишек преобладает чувство независимости, они будут решать свои проблемы самостоятельно. Присутствует в характере декабрьского ребенка любопытство и любознательность. В младенчестве они постоянно будут экспериментировать с опасными предметами домашнего обихода, поэтому родителям следует быть всегда начеку, не оставлять их без присмотра и по возможности подальше убирать от них все опасные предметы.По данным отдела ЗАГСа Дрибинского райисполкома в декабре 2018 года в нашем районе зарегистрировано 13 рождений детей — девять девочек и четыре мальчика. Трое деток — это первенцы своих родителей, семь новорожденных стали вторым ребенком в своей семье и по одному — третьим, четвертым и пятым ребенком в своих семьях.В декабре 2018 года зарегистрированы рождения следующих детей:Поздравляем всех родителей с замечательным событием в их жизни — пополнением в семьях. Пусть ваши малыши позволят вам испытать всю безграничность родительского счастья, наполнив жизнь новым истинным смыслом. А детки растут здоровыми, добрыми, смелыми, славными и для родителей — самыми главными!За 2018 год Дрибинский район стал богаче на 99 малышей — родилось 57 мальчиков и 42 девочки. За прошедший год в районе родилась одна двойня. Для 31 мамы ребенок стал первенцем, второй ребенок появился на свет у 33 матерей, третий — у 19, четвертыми в семье стали дети у 8 мам, пятыми — у 6, седьмой ребенок появился у одной матери и восьмой малыш также у одной мамы.Самыми популярными именами в 2018 году у мальчиков стали имена Андрей и Артем, на втором месте — Максим, затем —Алексей и Константин. Не менее популярные имена, которыми назвали родители своих малышей, стали Артур, Кирилл, Марк, Макар, Михаил, Тимофей. Есть имена, которые мы слышим, не так часто, это — Ян, Степан, Назар, Григорий, Дамир.В 2017 году самыми популярными именами среди мальчиков были Иван, Кирилл и Матвей.Самые распространенные имена, которыми дрибинчане назвали своих дочерей — это Анна, трое родителей изъявили желание назвать этим именем своих девочек. В 2018 году в районе родились по две Александры, Валерии, Дарьи, Дианы, Мелании, Ульяны. Также в районе подрастают родившиеся в минувшем году девочки с именами Амина, Валентина, Луна, Лилия, Рената, Римма, Снежана, Эмилия, Каролина, Дарина, Ева, Софья, Татьяна. В 2017 году самые популярные имена среди девочек были: Ксения, Мария, Софья и Ульяна.Предпочтения родителей в выборе имен для своих детей с каждым годом меняются. Но как бы вы не назвали свое маленькое чудо, главное, чтобы малыш рос здоровым и счастливым на радость родным и близким людям.