ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах

10.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах

Медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах и регламентировать их продажу. Такая инициатива прозвучала на пресс-конференции «Осторожно: тюбинги! Профилактика зимнего травматизма» в БЕЛТА.

В частности, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич отметил, что тюбинги продаются на каждом углу. «Еще пару лет назад никто и не знал, что абсолютно беспрепятственно можно купить такой опасный круг. Тюбинги были предназначены именно для спортивных мероприятий, на них катались в строго ограниченных местах, под присмотром специалистов, которые могут нести за это ответственность», — сказал он.

Сегодня в каждом микрорайоне можно найти горку, которая не предназначена для катания. Но ребенок не может сам себя контролировать, у него нет средств защиты, которые регламентированы при использовании тюбинга как спортивного снаряда. Андрей Ярошевич считает необходимым привлечь внимание и коммунальных служб, которые должны четко следить за тем, что происходит на этих горках. Необходимо сделать недоступным катание во дворах, возле проезжей части.

Как отметил руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Министерства здравоохранения кандидат медицинских наук Михаил Талабаев, в этом виде зимних развлечений детям нравится скорость и неуправляемость, но именно это таит в себе опасность. «Тюбинг неуправляем, его невозможно остановить, затормозить и повернуть. И катание в непредназначенных для этого местах приводит к травматизму, — констатировал он. — У нас каждый выходной и праздничный день обращаются минимум 10-15 детей, которые травмировались».

Для уменьшения травматизма важно информировать людей, уверен заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии кандидат наук, доцент Андрей Бабкин. Следует подготовить ролики, чтобы люди видели последствия таких травм и по возможности минимизировали вредные последствия для себя. «Что касается езды на тюбингах, ее полностью не запретишь. Но необходимо определить специально оборудованные для этого места. Не должно быть никаких препятствий, о которые может удариться тюбинг. Дети должны быть в сопровождении взрослых, а сама продукция сертифицирована», — подчеркнул Андрей Бабкин.

БелТА

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах и регламентировать их продажу. Такая инициатива прозвучала на пресс-конференции «Осторожно:...
 
Новости дня
Новости общества
 
Порывистый ветер и до -20°С ожидается в Беларуси 11 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика