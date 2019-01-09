Белорусские медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах





Медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах и регламентировать их продажу. Такая инициатива прозвучала на пресс-конференции «Осторожно: тюбинги! Профилактика зимнего травматизма» в БЕЛТА.

В частности, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич отметил, что тюбинги продаются на каждом углу. «Еще пару лет назад никто и не знал, что абсолютно беспрепятственно можно купить такой опасный круг. Тюбинги были предназначены именно для спортивных мероприятий, на них катались в строго ограниченных местах, под присмотром специалистов, которые могут нести за это ответственность», — сказал он.

Сегодня в каждом микрорайоне можно найти горку, которая не предназначена для катания. Но ребенок не может сам себя контролировать, у него нет средств защиты, которые регламентированы при использовании тюбинга как спортивного снаряда. Андрей Ярошевич считает необходимым привлечь внимание и коммунальных служб, которые должны четко следить за тем, что происходит на этих горках. Необходимо сделать недоступным катание во дворах, возле проезжей части.

Как отметил руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Министерства здравоохранения кандидат медицинских наук Михаил Талабаев, в этом виде зимних развлечений детям нравится скорость и неуправляемость, но именно это таит в себе опасность. «Тюбинг неуправляем, его невозможно остановить, затормозить и повернуть. И катание в непредназначенных для этого местах приводит к травматизму, — констатировал он. — У нас каждый выходной и праздничный день обращаются минимум 10-15 детей, которые травмировались».

Для уменьшения травматизма важно информировать людей, уверен заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии кандидат наук, доцент Андрей Бабкин. Следует подготовить ролики, чтобы люди видели последствия таких травм и по возможности минимизировали вредные последствия для себя. «Что касается езды на тюбингах, ее полностью не запретишь. Но необходимо определить специально оборудованные для этого места. Не должно быть никаких препятствий, о которые может удариться тюбинг. Дети должны быть в сопровождении взрослых, а сама продукция сертифицирована», — подчеркнул Андрей Бабкин.