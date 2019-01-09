В Кобринском районе 83-летняя пенсионерка пошла на похороны - и заблудилась в лесу. Ночью ее нашли

Кобринские спасатели нашли в лесу пропавшую 83-летнюю женщину, сообщает МЧС.

9 января около 22.30 родственники сообщили, что 83-летняя пенсионерка ушла в деревню Болота на похороны родственника и пропала. На связь она не выходила.

Поисковая группа из числа спасателей, милиционеров и волонтеров нашла женщину 10 января около трех часов ночи в лесу, в 7 километрах южнее деревни Болота.

Женщина заблудилась.

Ее осмотрели медики. От госпитализации она отказалась.