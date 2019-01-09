|
В Кобринском районе 83-летняя пенсионерка пошла на похороны - и заблудилась в лесу. Ночью ее нашли
10.01.2019 11:20 — Новости Общества | Tut.by
Кобринские спасатели нашли в лесу пропавшую 83-летнюю женщину,
9 января около 22.30 родственники сообщили, что 83-летняя пенсионерка ушла в деревню Болота на похороны родственника и пропала. На связь она не выходила.
Поисковая группа из числа спасателей, милиционеров и волонтеров нашла женщину 10 января около трех часов ночи в лесу, в 7 километрах южнее деревни Болота.
Женщина заблудилась.
Ее осмотрели медики. От госпитализации она отказалась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее обнаружили через несколько часов после поступления обращения о розыске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)