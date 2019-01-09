Новогоднее волшебство продолжается

Традиционно в эти праздничные дни мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Наше будущее – это дети. Третью неделю шагает по стране новогодний этап благотворительной акции «Наши дети».

Работники Сморгонского производственного управления «Сморгоньгаз» не остались в стороне от этой акции. Сегодня ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони» навестил директор Сморгонского производственного управления «Сморгоньгаз», депутат районного Совета депутатов Сморгонского райисполкома Валентин Иосифович Медвецкий. Приехал с подарками, чтобы порадовать деток из многодетных семей. Праздничным настроением, смехом, весельем, задором встретили ребята дорогого гостя. В семье Путырских и Харченко воспитывается пятеро детей, Андрицо - четверо, и никто не остался без внимания. Подарки и приятные сюрпризы ждали всех.

Капельку теплоты и волшебства получили дети и их родители в этот замечательный день. Слова благодарности звучали в адрес коллектива предприятия «Сморгоньгаз» и лично В. И. Медвецкому за неравнодушие, тепло сердец и внимание к маленьким гражданам нашей страны.





Соб. кор.



