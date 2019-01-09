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Новогоднее волшебство продолжается

10.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Традиционно в эти праздничные дни мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Наше будущее – это дети. Третью неделю шагает по стране новогодний этап благотворительной акции «Наши дети».

Работники Сморгонского производственного управления «Сморгоньгаз» не остались в стороне от этой акции. Сегодня ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони» навестил директор Сморгонского производственного управления «Сморгоньгаз», депутат районного Совета депутатов Сморгонского райисполкома Валентин Иосифович Медвецкий. Приехал с подарками, чтобы порадовать деток из многодетных семей. Праздничным настроением, смехом, весельем, задором встретили ребята дорогого гостя. В семье Путырских и Харченко воспитывается пятеро детей, Андрицо - четверо, и никто не остался без внимания. Подарки и приятные сюрпризы ждали всех.

Капельку теплоты и волшебства получили дети и их родители в этот замечательный день. Слова благодарности звучали в адрес коллектива предприятия «Сморгоньгаз» и лично В. И. Медвецкому за неравнодушие, тепло сердец и внимание к маленьким гражданам нашей страны.

Новогоднее волшебство продолжается

Соб. кор.


 

 
 
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Традиционно в эти праздничные дни мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Наше будущее – это дети. Третью неделю шагает по стране новогодний этап...
 
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