Рождество – время духовной сказки

Рождество для детей – это время волшебства и исполнения долгожданных желаний. Ещё в древние времена Святой Николай Мирликийский дарил подарки бедным, творя чудеса и милосердие. Сегодня эта традиция живет в нашем обществе и укрепляется из года в год. Ребята с нетерпением ждут Рождественской сказки, праздничного концерта, поздравлений и сюрпризов.

Ученица 8 «В» класса средней школы № 7 г. Сморгони Виктория Кудаш оказалась призером областного конкурса рисунков «Добро глазами детей». Она получила диплом, сладкие подарки и вместе с участниками кружка «Основы православной культуры» была приглашена на Рождественский концерт, который проходил в районном Доме культуры 6 января.

Зал едва поместил всех желающих, так как из года в год число зрителей и участников увеличивается. Это говорит о том, что уровень нашей общественной культуры и духовности растет и приумножается. Православная церковь дарит взрослым и их детям столько эмоций, радости и перевоплощений, так что смело может называться институтом нравственного, эстетического и духовного воспитания детей и молодежи. Из года в год ребята и их родители приходят не только посмотреть на выступления участников, но и поучаствовать в сценках, которые учат нас всех творить добро, быть милосердными и сострадательными по отношению друг к другу и к себе. Подобные торжества напоминают о том, как важно уважать и ценить труд каждого, навещать больных и помогать тем, кто попал в беду, оказываться нужным в трудную минуту.





Рождественский концерт не оставил равнодушными ни детей, ни родителей, позитив и радость от увиденного унес с собой каждый присутствующий. С надеждой на посещение следующих концертов ушли и наши ребята, пожелав друг другу добра, любви и сострадания.

С праздником всех христиан и Рождества Господа в ваши дома и сердца!

Людмила ЗАХАРЕВИЧ, классный руководитель 8 «В» класса СШ №7 г. Сморгони.