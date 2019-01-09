В Сморгонских яслях-саде – начальной школе прошел День здоровья

В рамках реализации мероприятий областной Недели здоровья, с целью популяризации зимних видов спорта 8 января в ГУО «УПК Сморгонский ясли-сад – начальная школа» прошел день здоровья «Вместе весело шагать, вместе весело играть!».

Утреннюю гимнастику вместе с детьми выполняли веселые Снеговики. Они зарядили детей хорошим настроением, бодростью и задором!

После плотного завтрака, детям было очень интересно пойти со Снеговиками на «зимнюю прогулку». Ярко и красочно оформленный спортивный зал, различные виды движений, которые дети с большим удовольствием выполняли со Снеговиками, подвижные игры, песни о зиме – все это доставило нашим малышам радость движения, много юмора и веселого соревновательного задора.

Большое удовольствие доставили детям игры и эстафеты со Снеговиками «Попади снежком в цель», «Проползи по ледяным тоннелям», «Зима», «Перекати снежный ком», «Сдуй снежинку». Все игры сопровождались веселой музыкой.













На прогулке дети освоили многие зимние виды спорта – хоккей, катание на коньках, лыжные гонки, поиграли в снежки, слепили друзей-снеговичков. Продолжился день мероприятиями в группе: беседами, разнообразными играми, решением игровых ситуаций. Без внимания не остались и родители, получив буклеты и памятки о пользе зимних забав и мерах безопасности.

Совместные мероприятия объединяют детей, способствуют воспитанию дружелюбия и создают веселое бодрое настроение.





Т. Н. АНТОНОВА, руководитель физического воспитания.