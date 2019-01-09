В Бресте полтора года колонии дали британцу, который пытался помочь сомалийцам попасть в ЕС

9 января в суде Ленинского района Бреста огласили приговор британцу с сомалийскими корнями Ахмеду Абди Али, которого обвиняли в содействии незаконной миграции . Об этом сообщает пресс-служба областного суда.





Мужчину признали виновным и назначили полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Ахмеду вменялось содействие в незаконной миграции четверых сомалийцев: троих совершеннолетних и годовалого ребенка. По версии обвинения, он купил настоящие паспорта граждан Швеции, которые внешне были похожи на нелегалов, а затем прилетел на самолете в Минск по «безвизу». В белорусской столице он встретил сомалийцев, которым обещал помочь пересечь границу. Нелегалы приехали в Беларусь из России, где «гостили» по паспортам болельщиков, которые позволяли находиться на территории РФ без визы на период проведения чемпионата мира по футболу.

Ахмед вручил им подложные паспорта, сказал уничтожить их настоящие документы и купил билеты на поезд Москва — Париж. Сомалийцы разместились в одном купе, а Ахмед занял полку через одно отделение. 1 августа во время проверки паспортов у пассажиров поезда на белорусско-польской границе под Брестом всю группу высадили. Сомалийцев наказали штрафом и депортировали, а в отношении их помощника-британца возбудили уголовное дело. По данным следствия, за свои услуги Ахмед должен был получить 6 тысяч евро.

В суде Ахмед общался на английском через переводчика. Свою вину он признал частично. Он согласился с тем, что пытался помочь сомалийцам незаконно пересечь границу, но отметил, что делал это бескорыстно.