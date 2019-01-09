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Прокуратура Гомельщины возмутилась слишком мягким наказанием браконьерам, возбуждены уголовные дела

10.01.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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На Гомельщине браконьеры, которых по закону необходимо было привлечь к уголовной ответственности, отделались штрафом. Прокуратура обнаружила и опротестовала незаконные постановления. Теперь в отношении мужчин возбуждены уголовные дела.

Так, попавшемуся сотрудникам Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира на незаконной добыче рыбы браконьеру суд назначил штраф. Между тем, мужчина на момент задержания имел непогашенную судимость за такое же преступление, обратили внимание в прокуратуре.

Аналогичное нарушение допустили и сотрудники Мозырской межрайонной инспекции при привлечении к административной ответственности мужчины, который добывал рыбу запрещенным орудием лова и также имел непогашенную судимость по «браконьерской» статье.

Прокуратура Гомельской области опротестовала незаконные постановления об административных правонарушениях. Возбуждены уголовные дела.

В первом случае дело передано в суд. Во втором — суд уже состоялся, браконьера приговорили к месяцу ареста.

 
 
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На Гомельщине браконьеры, которых по закону необходимо было привлечь к уголовной ответственности, отделались штрафом. Прокуратура обнаружила незаконные...
 
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