Двум из семи - реальный срок. Прокурор запросил наказание для участников вечеринки, во время которой погибла студентка

Сегодня, 10 января, суд Первомайского района Минска перешел к прениям сторон в деле о гибели девушки от передозировки во время вечеринки. В процессе выступит гособвинитель, адвокаты и обвиняемые.



Антон единственный из всей компании, кто находится за решеткой. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Вина обвиняемых доказана полностью, — заявила в суде прокурор Ирина Кузнецова.

И попросила назначить Антону наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Софью она попросила приговорить к двум годам лишения свободы и заключить под стражу в зале суда. Остальных фигурантов, Федора, Киру, Марию, Екатерину и Илью — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.

После слов гособвинителя, некоторые из обвиняемых — девушки, заплакали.

Эксперты пришли к выводу, что все обвиняемые осознавали свои действия и отдавали им отчет. Наркотической или алкогольной зависимости у обвиняемых нет.

В характеристике на 17-летнюю Киру говорится: девушка закончила гимназию с золотой медалью, занимала призовое место в олимпиаде по английскому языку, «адекватно реагировала на критику, прислушивалась к добрым советам». Эксперты отмечают, что для Киры характерно «упорство, практичность суждения, ориентирована на собственное мнение».

— Дочка очень раскаивается, сожалеет о том, что было. Имея медицинское образование, могу сказать точно: Кира наркотики раньше не употребляла, — говорит в суде мама 17-летней обвиняемой. — У нас были близкие отношения. Я никогда не контролировала ее, а она меня не подводила. Кира ответственная, умная, самостоятельная, всегда имеет свое мнение, чуткая, честная.

Еще одна обвиняемая, Софья — победитель республиканских олимпиад по истории, белорусскому языку, обществоведению. Училась в профильном классе «русский язык -немецкий язык», руководила группой почетного караула. А также девочка участвовала в постановке посвященной антинаркотической теме.

Эксперты дали заключение, что Софья «неразборчива в выборе знакомств, непосредственна и упряма».

А вот у Антона из школы другая характеристика: средний балл — 5,6, поведение неудовлетворительное, «был увлечен мобильным телефоном и другими гаджетами, пропускал занятия, так как просыпал их вместе с мамой». Учителя уверены, что Антон может играть роль скрытого провокатора, но по природе он добрый юноша. «Родители не реагировали на замечания учителей, постоянно защищали своего сына», — указано в характеристике.

Из документов материалов уголовного дела становится известно: обвиняемая Екатерина, учится на третьем курсе Минского государственного лингвистического университета, изучает английский и турецкий языки.

Сегодня в суде выступил отец 17-летнего Федора, который на суде представляет интересы сына. В следственном изоляторе школьник провел более двух месяцев.

— После изолятора Федор сильно повзрослел. Если до этого был ребенком, то теперь стал мужчиной. Сейчас у сына приоритет — обучение и образование, — говорит папа обвиняемого.

В прениях сторон адвокат Ильи отметил, что его подзащитный и так уже наказан судьбой. Он потерял любимого человека (парень встречался с погибшей на вечеринке Дианой — прим. TUT.BY), смысл жизни, проходил лечение в РНПЦ «Психического здоровья», сейчас принимает антидепрессанты.

— Тот общественный резонанс, который вызвало это дело, должен привести к тому, чтобы молодежь задумалась о последствиях употребления наркотиков. Прошу суд о снисхождении, — говорит адвокат Евгений Маслов, который защищает 17-летнего Федора.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, обвинение по ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ) предъявлено семи фигурантам . Это молодые люди от 17 до 20 лет, кто-то из них уже учится в университете, кто-то поступил в прошлом году, но так и не смог приступить к занятиям. Сразу после вечеринки 4 августа 2018 года, во время которой погибла студентка Диана, компания была задержана и водворена в следственный изолятор. Осенью молодым людям изменили меру пресечения на домашний арест, под стражей остался только Антон Б., который по просьбе 18-летней Софьи купил психотроп.

— Антон подсказал нужного человека, на встрече мы определились с примерной стоимостью, деньги сдавали все. Еще обсудили вес, по 300 миллиграмм на человека, — рассказывала во время процесса обвиняемая Софья.

Софья и ее друзья забрали закладку в лесу, а затем вещество с помощью пинцета и весов расфасовали на 16 капсул, по две на каждого. Как признались обвиняемые в суде, это был не первый раз, когда они пробовали психотроп. По мнению обвиняемого Антона, для вечеринки они выбрали «более безопасный наркотик» , предварительно изучив про него информацию в интернете. Лучшая подруга Дианы вспоминала в суде: она боялась употреблять психотроп.

— Долго отказывалась, Диана сказала: «Будем вместе, все будет хорошо», — говорила Екатерина.

Ближе к ночи Диане стало плохо , ее друзья не знали, что делать, пытались сами оказать помощь и только через 20 минут вызывали скорую. Врачам не удалось спасти студентку, она умерла на глазах у компании. Прокурор Ирина Кузнецова у всех обвиняемых спрашивала: снимали ли они вечеринку на камеру? Все этот момент отрицают.

Санкция ч.1 ст. 328 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти. Процесс продолжается.