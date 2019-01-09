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«Иметь в друзьях такого человека дорогого стоит». В Минске за взятки судят экс-главу гродненского облздрава

10.01.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске судят Андрея Стрижака, который до сентября 2018 года был начальником гродненского облздрава. Теперь он обвиняемый по делу о получении взяток.


Изначально в КГБ сообщали: «по делу медиков» задержаны 33 должностных лица по всей стране, а всего в нем фигурирует более полусотни — от главврачей и замминистра до представителей крупного бизнеса. Недавно начались первые судебные процессы

Андрей Стрижак возглавлял управление здравоохранения Гродненского облисполкома, когда был Гродно задержан высокопоставленный чиновник от здравоохранения">задержан среди прочих по «делу медиков». В сентябре на его место назначили нового человека.

Стрижаку предъявлено обвинение по ч.2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). В КГБ сообщали, что претензии касаются организации технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования в учреждениях Гродно.

Процесс стартовал 10 января в суде Центрального района Минска. Фигурант находится под стражей.

«Являясь должностным лицом, грубо пренебрегая требованиям Закона „О борьбе с коррупцией“, на протяжении 2014−2018 годов совершил ряд преступлений против интересов службы», — огласил претензии государственный обвинитель.

Сообщается, что Андрей Стрижак возглавлял комиссию по первоочередным закупкам для подчиненных облздраву учреждений здравоохранения области.

Например, в 2012 году было решено купить для Гродненской областной больницы аппарат МРТ с принадлежностями на суммы 7,6 и 2,6 млрд рублей «старыми». Поставщиком выступило ООО «Тангенс» (ФРГ), а покупателем — УП «Белмедтехника».

Для оборудования требовались помещения, и чиновник, по материалам обвинения, договорился с представителем фирмы «Тангенс» Волковым создать все условия для исполнения договора. Лично контролировал все работы в больнице, отдавая указания главврачу больницы.

Через два года, когда все было готово, Стрижак получил от представителя компании «Тангенс» не менее 5 тысяч евро в качестве взятки, указано в деле. Передача прошла в Минске, но точную дату следствие не выяснило.

Уже в 2013 году в областном управлении здравоохранения решили купить для областной больницы эндоскопы. Сумма сделки — 2,7 млрд рублей «старыми», электронные торги на поставку выиграло ОДО «ГЕОЛ-М».

Через два года, по материалам дела, Стрижак получил на парковке в Минске от главы фирмы Владимира Ладутько не менее 10 тысяч долларов. «Исключительно в интересах дающего взятку за исполнение договора в части оплаты», сообщил прокурор.

В 2014-м закупались гастроскопы для детской больницы. Победителем снова стала «ГЕОЛ-М», сумма закупки — 550 млн рублей «старыми». Деньги поставщик получил вовремя. За это, согласно обвинению, через два года Стрижак получил «откат» на 10 тысяч долларов на той же парковке в Минске.

Фигурирует в деле имя руководителя предприятия «Белреамед» Николая Оганесяна и взятка в 1 тысячу долларов.

Есть также другие эпизоды, которые касаются технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования в учреждениях области в 2015—2017 годах. Такие услуги предлагала фирма «Медисфера», и за сотрудничество, считает сторона обвинения, чиновник получил не менее 9 тысяч долларов взяток от директора Ранчинского.

В 2018 году, по версии следствия, Стрижак намеревался «обязать» сотрудничать с определенной фирмой детскую областную больницу, но вскоре был задержан сотрудниками КГБ.

После оглашения суд спросил обвиняемого Андрея Стрижака о его отношении к предъявленному обвинению.

«На данной стадии я воздержусь высказывать мнение. [Выскажусь] после допроса свидетелей», — коротко ответил фигурант.


Как поведал бывший глава «ГЕОЛ-М» (один из взяткодателей по делу) Николай Ладутько, иметь в друзьях такого человека «всегда дорогого стоит — человек знает о закупках, руководит финансированием». Говорит, при оплате сделок вечно случаются задержки, а тут их не было. Решил потом отблагодарить 10 тысячами долларов.

— То есть ваше решение о передаче денег связано именно с его должностью?

— Конечно. Только это, чтобы в дальнейшем сотрудничать, — говорит свидетель. — Никаких процентов [от сделки], сумма из головы. Просто решил, что этого достаточно. Мои собственные деньги.

Деньги отдавал молча, «все все понимают». На прощание бросил, мол, «спасибо, до новых встреч, будем работать». Свидетель подчеркнул: на торгах фирма победила честно, взятка — только за последующий расчет по договору.

(Будет дополнено).

Санкцией ч.2 ст. 430 УК за получение взяток предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске судят Андрея Стрижака, который до сентября еще числился главным медиком Гродненской области. Теперь он на судебной скамье по обвинению в получении взяток.
 
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