В Минске задержали жителя Орши, который одалживал деньги «на развитие бизнеса» и не возвращал

В столице задержали 29-летнего жителя Орши, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия он одолжил у знакомых более 50 тысяч долларов якобы на развитие бизнеса, но проиграл все деньги в казино. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Оперативники установили, что мужчина на протяжении 2015−2016 годов периодически одалживал деньги у своих знакомых и не возвращал.

Так, у брата своей жены он брал деньги взаймы под предлогом развития бизнеса по перепродаже автомобилей из России. Под видом поездки в РФ для покупки очередного автомобиля, мужчина брал деньги, но доезжал только до Минска. В столице он проигрывал все в казино, а сам фотографировал дорогие машины, припаркованные на улицах столицы. Эти фотографии он показывал потерпевшему и рассказывал, что именно эти машины он только пригнал для последующей продажи.

Еще с двумя потерпевшими мужчина познакомился на работе, когда работал охранником в одном из торговых центров столицы. Им он рассказывал, что вместе с братом жены (вышеназванным потерпевшим) у него есть бизнес по продаже польской мебели. У коллег по работе он также одалживал деньги на развитие этого дела. Как оказалось, такой бизнес действительно есть у брата жены. Имеется и арендованное помещение на одном из крупных рынков Минска. Но подозреваемый мужчина к этому делу никакого отношения не имел. Для подтверждения своего финансового благополучия и необходимости развития, он также показывал друзьям фотографии мебели из магазина родственника и заверял, что как только продажи вырастут, немедленно отдаст долги.

Все трое потерпевших узнали схемы обмана, лишь тогда, когда им надоело ждать обещанного возврата денег. И только в конце 2018 года они обратились с заявлениями в милицию. Установлено, что общая сумма причиненного ущерба троим потерпевшим составила 54 тысячи долларов. Все деньги мужчина проиграл в казино.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности, а также к уголовной — за кражу мобильника у коллеги по работе, когда сам был грузчиком в одном из продуктовых магазинов Орши.