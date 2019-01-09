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Декрет №3: Как работает комиссии по содействию занятости

10.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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На очередной комиссии по содействию занятости населения разобрали жизненные ситуации более 40 человек. Практически все были исключены из списка плательщиков жилищно-коммунальных услуг по горячему водоснабжению по полной стоимости.

Члены комиссии еще раз настоятельно рекомендуют проверить наличие себя в базе данных граждан, не занятых в экономике. Это можно сделать тремя способами:

– получить пароль от базы данных в «Одном окне» райисполкома;

– позвонить по телефону 3-21-26;

– лично обратиться в комиссию по содействию занятости в центр занятости населения по ул. Гагарина, д. 9, 1-й этаж, каб3.

Совет Министров Республики Беларусь утвердил положение о порядке определения трудоспособных граждан как не занятых в экономике, создания и ведения перечня таких лиц, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций. Это решение закреплено постановлением правительства №239 от 31 марта 2018 года.

Существует много критериев, по которым человек может быть исключен из списка. «Списки до сих пор уточняются и еще будут изменяться до конца января, – отметил председатель комиссии по координации работы по содействию занятости населения Иван Романович. – Если человек узнал, что он находится в списке не занятых в экономике граждан, но вскоре нашел работу или определился, каким видом деятельности он будет заниматься (инспекция по налогам и сборам тел. 3-73-23), то он должен сообщить об этом в комиссию по содействию занятости. При уточнении данных человек будет исключен из базы».

База данных формировалась к 1 декабрю 2018 года, поэтому по итогам IV квартала  возможны неточности. Граждане будут исключены из базы, даже если они работали хотя бы один день в квартале или трудоустроились, когда обратились в комиссию. 

Для нашего района характерна ситуация, когда человек работает за границей. В этом случае ему необходимо обратиться в комиссию по месту своей регистрации по почте, в том числе и электронной, либо лично и предоставить договор, контракт о том, что он работает за границей. Документ должен быть переведен на русский или белорусский язык и надлежащим образом заверен. Такие же правила и для тех, кто получает образование на дневной форме обучения за границей.

Министерством труда и социальной защиты определен примерный перечень жизненных ситуаций, попав в которые гражданин будет полностью или частично освобожден от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.  Для этого необходимо обратиться в комиссию с заявлением и подтверждающими документами. Здесь индивидуально рассматриваются все трудности, с которыми столкнулся человек, и коллегиально принимается решение в каждой конкретной ситуации. 

К сведению граждан, не занятых в экономике

В районе работает постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения Сморгонского района (далее - комиссия).

Комиссия до 29 января 2018 года уточняла данные. Теперь она занимается формированием списков трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих с 1 января 2019 года услуги горячего водоснабжения по ценам с полным возмещением затрат.

Функции комиссии:

– сообщать гражданину по его требованию на основании идентификационного номера паспорта, находится ли он в базе данных граждан, не занятых в экономике;

– оказывать содействие в трудоустройстве;

– рассматривать заявления граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и принимать решение о полном или частичном освобождении их от оплаты услуг.

Примерный перечень объективных обстоятельств, которые могут быть отнесены к трудным жизненным ситуациям, размещен на сайте Сморгонского райисполкома в разделе "ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА" под рубрикой «Декрет №3».

Заявления в комиссию можно подать по адресу: 231042, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 9, каб. 3, тел. 3-21-26.

Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Электронная почта: soc@smorgon.gov.by.

График работы комиссии: 1-й и 3-й вторник каждого месяца с 14.30 (информационный зал в здании центра занятости по ул. Гагарина, д. 9, 1-й этаж).

Контактные лица:

Иван Иванович Романович - председатель Сморгонского районного Совета депутатов, председатель комиссии, тел. (801592) 3-76-08.

Геннадий Павлович Бычко - заместитель председателя Сморгонского районного исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии, тел. (801592) 3-76-02.

Алла Владимировна Добриян - главный специалист отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского районного исполнительного комитета, секретарь комиссии, тел. (801592) 3-21-26.

Соб. кор.

 
 
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На очередной комиссии по содействию занятости населения разобрали жизненные ситуации более 40 человек. Практически все были исключены из списка плательщиков...
 
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