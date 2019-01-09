Воспитанники яслей-сада - начальной школы посетили сморгонскую резиденцию Деда Мороза

В праздничные новогодние деньки все дети без исключения ждут чудес, исполнения желаний и встречи с Дедом Морозом. А где можно отыскать главного зимнего волшебника, как ни в лесу?

Вооружившись хорошим настроением, учащиеся ГУО «УПК Сморгонский ясли-сад – начальная школа» отправились в новогоднее путешествие за город, в резиденцию Сморгонского Деда Мороза.





На самом деле это не просто резиденция, а самый настоящий волшебный мир чудес!

Приветствуют гостей обитатели волшебного леса – Дед Мороз, Снегурочка. Водит хоровод вокруг новогодней елки лиса-Патрикеевна. Играет с детьми в снежки самый настоящий Волк. Путешествуют на лесном паравозике три поросенка.





В избушке желаний можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется. А в конце путешествия вас ждет чашка ароматного чая с имбирными пряникамии сморгонскими баранками!

Встреча с добрым волшебником Дедом Морозом вызвала неописуемый восторг у ребят и никого не оставила равнодушным!









Светлана МИХНОВЕЦ, учитель начальных классов ГУО «УПК Сморгонский ясли-сад – начальная школа».