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Воспитанники яслей-сада - начальной школы посетили сморгонскую резиденцию Деда Мороза

10.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В праздничные новогодние деньки все дети без исключения ждут чудес, исполнения желаний и встречи с Дедом Морозом. А где можно отыскать главного зимнего волшебника, как ни в лесу?

Вооружившись хорошим настроением, учащиеся ГУО «УПК Сморгонский ясли-сад – начальная школа» отправились в новогоднее путешествие за город, в резиденцию Сморгонского Деда Мороза.

Воспитанники яслей-сада - начальной школы посетили сморгонскую резиденцию Деда Мороза

На самом деле это не просто резиденция, а самый настоящий волшебный мир чудес!

Приветствуют гостей обитатели волшебного леса – Дед Мороз, Снегурочка. Водит хоровод вокруг новогодней елки лиса-Патрикеевна. Играет с детьми в снежки самый настоящий Волк. Путешествуют на лесном паравозике три поросенка.

Воспитанники яслей-сада - начальной школы посетили сморгонскую резиденцию Деда Мороза

В избушке желаний можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется. А в конце путешествия вас ждет чашка ароматного чая с имбирными пряникамии сморгонскими баранками!

Встреча с добрым волшебником Дедом Морозом вызвала неописуемый восторг у ребят и никого не оставила равнодушным!

Воспитанники яслей-сада - начальной школы посетили сморгонскую резиденцию Деда Мороза

Воспитанники яслей-сада - начальной школы посетили сморгонскую резиденцию Деда Мороза

Светлана МИХНОВЕЦ, учитель начальных классов ГУО «УПК Сморгонский ясли-сад – начальная школа».

 
 
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В праздничные новогодние деньки все дети без исключения ждут чудес, исполнения желаний и встречи с Дедом Морозом. А где можно отыскать главного зимнего волшебника,...
 
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