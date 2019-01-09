|
Воспитанники яслей-сада - начальной школы посетили сморгонскую резиденцию Деда Мороза
10.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
В праздничные новогодние деньки все дети без исключения ждут чудес, исполнения желаний и встречи с Дедом Морозом. А где можно отыскать главного зимнего волшебника, как ни в лесу?
Вооружившись хорошим настроением, учащиеся ГУО «УПК Сморгонский ясли-сад – начальная школа» отправились в новогоднее путешествие за город, в резиденцию Сморгонского Деда Мороза.
На самом деле это не просто резиденция, а самый настоящий волшебный мир чудес!
Приветствуют гостей обитатели волшебного леса – Дед Мороз, Снегурочка. Водит хоровод вокруг новогодней елки лиса-Патрикеевна. Играет с детьми в снежки самый настоящий Волк. Путешествуют на лесном паравозике три поросенка.
В избушке желаний можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется. А в конце путешествия вас ждет чашка ароматного чая с имбирными пряникамии сморгонскими баранками!
Встреча с добрым волшебником Дедом Морозом вызвала неописуемый восторг у ребят и никого не оставила равнодушным!
Светлана МИХНОВЕЦ, учитель начальных классов ГУО «УПК Сморгонский ясли-сад – начальная школа».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В праздничные новогодние деньки все дети без исключения ждут чудес, исполнения желаний и встречи с Дедом Морозом. А где можно отыскать главного зимнего волшебника,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)