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Первый Национальный форум по устойчивому развитию соберет в Минске около 400 участников

10.01.2019 13:46 — Новости Общества | БелТА  
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Первый Национальный форум по устойчивому развитию соберет в Минске около 400 участников
Иоанна Казана-Вишневецкий и Марианна Щеткина

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 24 января пройдет первый Национальный форум по устойчивому развитию. Планируется, что участие в нем примут около 400 человек. Подготовка к форуму обсуждалась сегодня на встрече заместителя председателя Совета Республики, Национального координатора по ЦУР Марианны Щеткиной с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

В первом Национальном форуме по устойчивому развитию примут участие представители МИД, Минэкономики, Минтруда и соцзащиты, Минэнерго, Минприроды, Национального статистического комитета, Национальной академии наук, ПВТ, промышленных предприятий, ведущих вузов, а также общественных организаций и объединений. Кроме того, участниками мероприятия станут представители агентств ООН и международные эксперты. Всего форум соберет около 400 человек.

Марианна Щеткина во время встречи предложила обсудить вопросы по организации и проведению форума, в том числе во взаимодействии со структурами ООН. "У нас сформирована хорошая база, в феврале 2018 года в Минске прошел Региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития, но впереди еще много работы, в том числе по новым проектам по ЦУР", - сказала вице-спикер. В свою очередь Иоанна Казана-Вишневецкий отметила высокий уровень работы, которая проводится в Беларуси по достижению Целей устойчивого развития и важность предстоящего форума для развития этой деятельности. Она также проинформировала, что свое участие в форуме подтвердил директор Регионального бюро ПРООН по странами Европы и СНГ Мириане Эггер. Его визит в Беларусь станет первым страновым визитом в этой должности.

"На форуме будет представлен национальный опыт Беларуси по достижению Целей устойчивого развития. Панельные дискуссии пройдут по нескольким тематическим направлениям: устойчивый экономический рост как условие обеспечения высокого уровня жизни белорусского народа, обеспечение экологической безопасности, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов, улучшение качества жизни через здоровье, востребованное образование, достойную работу", - пояснили в пресс-службе Совета Республики

Участники обсудят возможности более эффективного использования потенциала взаимодействия общества, бизнеса и власти для устойчивого развития, роль предпринимательства в устойчивом развитии регионов, перспективы глобального партнерства в целях устойчивого развития. Речь пойдет о мерах по борьбе с изменением климата, рациональном использовании водных ресурсов, эффективной занятости, расширении прав людей с ограниченными возможностями, гендерном равенстве и других вопросах. "Особое внимание будет уделено вопросам цифровизации как драйвера экономического роста. Отдельно участники форума обсудят трансформацию энергетической системы в целях устойчивого развития. Будет представлена национальная платформа отчетности по Целям устойчивого развития и показатели ЦУР. Кроме того, состоится презентация проекта "Содействие Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития", - рассказали в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 24 января пройдет первый Национальный форум по устойчивому развитию. Планируется, что участие в нем примут около 400 человек....
 
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