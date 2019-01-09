ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководители госорганов в январе проведут выездные приемы граждан

10.01.2019 13:56 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Руководители госорганов в январе проведут выездные приемы граждан
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в январе проведут приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин примет граждан 11 января в Рогачевском райисполкоме.

В Витебском горисполкоме 16 января состоится прием граждан председателем концерна "Беллегпром" Николаем Ефимчиком.

На 17 января запланирована встреча с гражданами председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева в Барановичском райисполкоме, председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова - в Миорском райисполкоме. На 18 января - министра юстиции Олега Слижевского в Кобринском райисполкоме, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров проведет прием граждан 24 января в ПУП "ЦБК-Картон" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" на промплощадке "Ольховка" (Островецкий район, п.Ольховка).-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Первый Национальный форум по устойчивому развитию соберет в Минске около 400 участников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика