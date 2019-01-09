Руководители госорганов в январе проведут выездные приемы граждан

Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в январе проведут приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин примет граждан 11 января в Рогачевском райисполкоме.

В Витебском горисполкоме 16 января состоится прием граждан председателем концерна "Беллегпром" Николаем Ефимчиком.

На 17 января запланирована встреча с гражданами председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева в Барановичском райисполкоме, председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова - в Миорском райисполкоме. На 18 января - министра юстиции Олега Слижевского в Кобринском райисполкоме, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров проведет прием граждан 24 января в ПУП "ЦБК-Картон" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" на промплощадке "Ольховка" (Островецкий район, п.Ольховка).-0-