|
Шел на родину без паспорта. На белорусско-литовской границе задержан россиянин
10.01.2019 14:24 — Новости Общества | Tut.by
9 января по информации литовских коллег гродненские пограничники задержали нарушителя границы. Об этом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он пояснил, что свои документы потерял на территории Евросоюза и, желая вернуться домой, решил скрытно пересечь границу. При себе у мужчины были личные вещи и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)