9 января по информации литовских коллег гродненские пограничники задержали нарушителя границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Им оказался, с его слов, 47-летний гражданин России. Он пояснил, что свои документы потерял на территории Евросоюза и, желая вернуться домой, решил скрытно пересечь границу. При себе у мужчины были личные вещи и деньги.



До установления личности иностранец помещен в изолятор временного содержания пограничной группы. Начат административный процесс за умышленное незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания. Проводится дальнейшее разбирательство.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шел на родину без паспорта. На белорусско-литовской границе задержан россиянин Он пояснил, что свои документы потерял на территории Евросоюза и, желая вернуться домой, решил скрытно пересечь границу. При себе у мужчины были личные вещи и...