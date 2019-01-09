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Шел на родину без паспорта. На белорусско-литовской границе задержан россиянин

10.01.2019 14:24 — Новости Общества | Tut.by  
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9 января по информации литовских коллег гродненские пограничники задержали нарушителя границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета. 

Им оказался, с его слов, 47-летний гражданин России. Он пояснил, что свои документы потерял на территории Евросоюза и, желая вернуться домой, решил скрытно пересечь границу. При себе у мужчины были личные вещи и деньги.

До установления личности иностранец помещен в изолятор временного содержания пограничной группы. Начат административный процесс за умышленное незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания. Проводится дальнейшее разбирательство.

 
 
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Он пояснил, что свои документы потерял на территории Евросоюза и, желая вернуться домой, решил скрытно пересечь границу. При себе у мужчины были личные вещи и...
 
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