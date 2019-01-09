«Дважды оперировали, сейчас в реанимации». Как спасают детей с травмами от езды с горок на тюбингах

Восьмилетний Влад 7 января катался с друзьями на тюбинге с горки около Сельхозпоселка в Зеленом Луге в Минске. Врезался в дерево. Вечером медики привезли мальчика в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и кровоизлияние и сделали операцию. Сейчас малыш шутит, что чувствует себя «гениально». Врачи же говорят, что Влада уже скоро выпишут — он идет на поправку.



Влад, 8 лет, вместе с мамой Юлией в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. 7 января он получил травму головы, катаясь с горки на тюбинге. Сейчас с мальчиком все хорошо, и он идет на поправку.

«Девочку дважды оперировали. Из приемного покоя сразу подали в операционную»

Прошлые выходные, да и весь этот зимний сезон для детских нейрохирургов из РНПЦ неврологии и нейрохирургии выдался не таким, как в прошлые годы. Как только на выходных хорошая зимняя погода, так сразу привозят очень много детей с травмами, полученными при катании на тюбингах с необорудованных для этих целей горок.

За зиму по такой причине только в РНПЦ обратилось более 100 детей, из них госпитализировали около 35. Медики уверяют, что раньше такого количества обращений не было. Да и тюбинги не были так популярны, дети все больше катались на санках и ледянках.

У тех, кого после такой езды со стихийных горок не госпитализировали, чаще всего были ушибы.



Нейрохирург Михаил Талабаев руководит Республиканским центром детской нейрохирургии на базе РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

В целом в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске в месяц обращается около 1200 детей с различными черепно-мозговыми и сочетанными травмами. 50% из них — это дети до года, которые откуда-то упали, например, с кровати, стола и даже стиральной машины.

Сейчас с травмами после езды со стихийных горок на тюбинге в клинике двое детей. Девятилетняя девочка — в реанимации. Вечером 7 января ее без сознания привезли к врачам. Она каталась на тюбинге на одной из минских горок и врезалась в столб. У нее очень тяжелая травма головы.

— Девочку дважды оперировали. Из приемного покоя сразу подали в операционную. У нее было два кровоизлияния. Первое — сверхострое, его оперировали сразу после поступления. Вторую операцию пришлось сделать через 12 часов, так как у нее появилось второе кровоизлияние, совершенно в другом месте и даже с другой стороны. После черепно-мозговой травмы кровоизлияние может проявиться в течение суток и более, — объясняет нейрохирург Михаил Талабаев. Он руководит Республиканским центром детской нейрохирургии на базе РНПЦ неврологии и нейрохирургии.



С такой трещиной в черепе после езды с горки на тюбинге поступила девятилетняя девочка. Сейчас она в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи ведут борьбу за ее жизнь.

Сейчас у девочки очень тяжелое состояние, она в медикаментозной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких. В такой ситуации это позволяет защитить мозг. Врачи ведут борьбу за ее жизнь.

«Если человек врезался или упал с тюбинга и получил травму, то в 90% случаев она черепно-мозговая»

Михаил Талабаев уверен, что ездить на тюбинге со стихийных горок намного опаснее, чем на санках или ледянках. Тюбинг быстрее развивает скорость, ребенок и даже взрослый не может остановить или затормозить, вообще не может им управлять. На санках или ледянке это легко сделать ногами.

— На тюбинге сложно затормозить и изменить траекторию, остановиться. Это неуправляемый снаряд, — считает нейрохирург.





При этом он уверен, что кататься на тюбинге стоит только в специально оборудованных местах. Родителям же советует до ребенка несколько раз проехаться на тюбинге и посмотреть, сможет ли он пользоваться им безопасно, не испугается ли и не отпустит ли руки со специальных ручек. А это тоже может привести к травме.

Из опыта работы с детьми, пострадавшими от езды со стихийных горок на тюбинге, он определил три механизма травм. Первый — когда ребенок врезается в неподвижный объект. Например, дерево, столб, турник, припаркованный автомобиль, гору камней.

— Представители Следственного комитета показывали фотографии мест, где произошли наиболее тяжелые травмы. Это обычные, маленькие дворовые горочки. Однако внизу них объекты, в которые можно врезаться. Поэтому для того, чтобы получить травму, не надо «лететь» с огромной горы на огромной скорости. Достаточно даже на небольшой горке во что-то врезаться и «полететь» головой вперед.



Более светлая область или, как говорят медики, белая линза, на изображении и есть гематома, которую может получить ребенок, если врежется в дерево или столб, катаясь с горки.

Второй механизм травмирования — когда люди на тюбингах врезаются друг в друга или в пешеходов, которые идут по дорожках у подножья горки. В этом случае травмы, скорее всего, получат оба участника происшествия.

Третий вариант травмирования — когда ребенок на тюбинге не удержался и перевернулся.

— Если человек врезался или упал с тюбинга и получил травму, то в 90% случаев она черепно-мозговая. Уже затем идут травмы позвоночника, рук и ног.

Родители: «Нужно, чтобы оборудовали горки для детей»

Восьмилетний Влад находится сейчас в РНПЦ неврологии и нейрохирургии вместе с мамой Юлией. Он ходит во второй класс и по несчастному стечению обстоятельств продлил себе каникулы, попав с переломом черепа и кровоизлиянием в больницу.



Одноклассники Влада очень за него волнуются. Мама Юлия говорит, что очень многие звонят и справляются о состоянии здоровья.

Мальчик 7 января тоже катался с горки на тюбинге недалеко от Сельхозпоселка в Зеленом Луге в Минске. Врезался в дерево. Когда пришел домой, то больше жаловался на боли в животе, немного полежал, затем его вытошнило. Родители вызвали скорую.

Мальчика оперировал нейрохирург Михаил Талабаев. Малыш уже ходит по отделению и при встрече с радостью дает «пять» своему доктору. Прогнозы оптимистичные, Влада планируют скоро выписать, так как он идет на поправку.

Мама мальчика Юлия рассказывает, что в прошлом году на этом же тюбинге они семьей катались в Раубичах. Там оборудованные горки. Но по ее мнению, даже это не всегда спасает от неприятностей. Рассказывает, что на их глазах девочка на тюбинге перевернулась и ударилась зубами.





— Никто не застрахован от таких ситуаций, и тюбинги здесь не при чем, — считает она. — Нужно, чтобы оборудовали горки для детей, потому что не у всех есть деньги ездить кататься в Раубичи.

С другой стороны медики считают, что родители должны осознавать риски для детей при езде со стихийных горок. И ни один коммунальник, который чистит от снега дорожки, или милиционер, который патрулирует окрестности, не должен и не сможет заботиться о нас больше, чем мы сами о себе.

Михаил Талабаев рассказывает, что вчера в приемное отделение поступило 29 детей, из них госпитализировали одного ребенка возрастом до года. Он, естественно, получил травму не после езды с горки на тюбинге. Сейчас в этом плане некоторое затишье среди пациентов. Однако медики с тревогой ожидают выходных и хорошей зимней погоды. Купить тюбинг сегодня по карману почти каждому. Он может стоить и 30 рублей. Правда, если им пользоваться на стихийных горках, не соблюдая правил безопасности, то цена может быть намного больше.