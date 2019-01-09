ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще раз о профилактике гриппа

10.01.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

           Инкубационный период продолжается от нескольких часов до 7 суток, чаще 2-3 дня. Болезнь начинается внезапно.

Основные симптомы заболевания:

  • Озноб, головная боль;
  • Повышение температуры тела;
  • Боль, ломота в мышцах и суставах;
  • Общая слабость и разбитость;
  • Сухой кашель, слезотечение, выделения из носа.

Как уберечь себя от гриппа?

  • Наиболее эффективным средством профилактики гриппа является

противогриппозная вакцинация. Следует знать, что для выработки иммунного ответа после прививки необходимо 3-4 недели.

  • Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся Вам не здоровыми (чихают, кашляют, температурят).
  • Не посещайте места с большим скоплением людей и массовые мероприятия, особенно в закрытых помещениях.
  • Соблюдайте правила личной гигиены, тщательно и часто мойте руки с мылом, старайтесь ими не прикасаться к губам, носу и глазам.
  • Систематически проветривайте квартиру и рабочее помещение.
  • Чаще проводите влажную уборку помещений.
  • Используйте медицинские маски при нахождении в одном помещении с заболевшим человеком, меняйте маску через каждые 3-4 часа.
  • Ведите здоровый образ жизни, включая полноценный сон, употребление продуктов богатых витаминами С,А,Е (клюква, шиповник, цитрусовые, лук, чеснок).
  • Закаляйтесь, занимайтесь физкультурой и спортом, больше бывайте на свежем воздухе.

   При появлении первых признаков заболевания обращайтесь к врачу!

                               Не занимайтесь самолечением!

                               Берегите себя и будьте здоровы!

 

Врач-валеолог

Борисовской ЦРБ                                                                       
В.И. Коновалова

                    

                

 

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грипп – острое инфекционное заболевание, передается воздушно - капельным путем, возможно заражение через предметы обихода,на которые вирус попадает от больного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Первый Национальный форум по устойчивому развитию соберет в Минске около 400 участников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика