Еще раз о профилактике гриппа

Инкубационный период продолжается от нескольких часов до 7 суток, чаще 2-3 дня. Болезнь начинается внезапно.
Основные симптомы заболевания:
- Озноб, головная боль;
- Повышение температуры тела;
- Боль, ломота в мышцах и суставах;
- Общая слабость и разбитость;
- Сухой кашель, слезотечение, выделения из носа.
Как уберечь себя от гриппа?
- Наиболее эффективным средством профилактики гриппа является
противогриппозная вакцинация. Следует знать, что для выработки иммунного ответа после прививки необходимо 3-4 недели.
- Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся Вам не здоровыми (чихают, кашляют, температурят).
- Не посещайте места с большим скоплением людей и массовые мероприятия, особенно в закрытых помещениях.
- Соблюдайте правила личной гигиены, тщательно и часто мойте руки с мылом, старайтесь ими не прикасаться к губам, носу и глазам.
- Систематически проветривайте квартиру и рабочее помещение.
- Чаще проводите влажную уборку помещений.
- Используйте медицинские маски при нахождении в одном помещении с заболевшим человеком, меняйте маску через каждые 3-4 часа.
- Ведите здоровый образ жизни, включая полноценный сон, употребление продуктов богатых витаминами С,А,Е (клюква, шиповник, цитрусовые, лук, чеснок).
- Закаляйтесь, занимайтесь физкультурой и спортом, больше бывайте на свежем воздухе.
При появлении первых признаков заболевания обращайтесь к врачу!
Не занимайтесь самолечением!
Берегите себя и будьте здоровы!
Врач-валеолог
Борисовской ЦРБ
В.И. Коновалова