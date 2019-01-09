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Будьте внимательны и осторожны в зимнее время!

10.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Сторонитесь неочищенных улиц и обходите скользкие места, ходите там, где тротуары посыпаны песком. Пользуйтесь обувью с рифленой подошвой. Девушкам на время гололеда забыть о высоких и тонких каблуках.

         Если вы все-таки поскользнулись, упали и почувствовали острую боль, нарастающий отек, тошноту и головную боль попросите о помощи прохожих. Они должны вам вызвать скорую помощь или помочь добраться до ближайшего травмпункта. Обойтись без помощи врача можно только в случае легкого ушиба, приложите на больное место что-нибудь холодное – это уменьшит боль и отечность, обработайте мазью или гелем рассасывающим синяки. Греть больное место нельзя, эффект будет противоположным.

Признаки перелома или вывиха: резкая боль, нарастающий отек, укорочение поврежденной конечности и невозможность ею нормально двигать.

Сотрясение мозга проявляется: потерей сознания (иногда на несколько мгновений), тошнотой, головной болью.

Как снизить риск получения травмы в зимний период?

  • Надевайте обувь с ребристой поверхностью и скажите нет высоким каблукам и платформам хотя бы на время заморозков. Для тех, кому особенно не везет в непогоду, придумали специальные накладки на подошву против скольжения.
  • Рационально подходите к выбору одежды: узкие юбки, громоздкие дубленки и шубы до земли не лучшее решение. Легкий, но теплый пуховик избавит вас от лишнего дискомфорта.
  • Будьте аккуратны с алкоголем. Горячительные напитки и скользкая дорога не совместимы. А эффект разогрева от рюмки – скорее миф, чем правда, тепло внутри быстрее сменяется переохлаждением.
  • Учитесь падать. При потере равновесия нужно сгруппироваться, ссутулиться, не выставлять прямые руки и не переносить на них вес всего тела.
  • Старайтесь смягчить удар о землю и выполнить аккуратный перекат. Прижимая подбородок к груди, вы с большей вероятностью защитите себя от удара затылком.
  • Не держите руки в карманах, это позволит в случае возможности оперативно схватиться за поручень или за идущего рядом человека.

                                    Берегите себя и будьте здоровы!

 

Врач-травматолог поликлиники № 2                                      
Босько Д.Ю.

                                           

 
 
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