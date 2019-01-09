Где принимают вторсырье?

|
№ п/п
|
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, адрес, телефон.
|
Наименование отхода
|
Местонахождение пункта (площадки) сбора отходов (адрес или привязка к местности)
|
1
|
Унитарное предприятие «Борисовская горзаготконтора» (УП «Борисовская горзаготконтора»)
222120, Минская область, г.Борисов, ул.Морозова, д.99
Тел. 8 (0177) 748377,
8 (029) 7563331
|
Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, стеклобой, текстильные материалы, лом и отходы черных и цветных металлов, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства
|
г. Борисов, ул. 1Мая (заготпункт №1)
|
г. Борисов, ул. Почтовая (заготпункт №3)
|
г. Борисов, ул. Труда (заготпункт №4)
|
г. Борисов, ул. Матросова (заготпункт №5)
|
г. Борисов, ул. Заводская (заготпункт №6)
|
г. Борисов, ул. 50 лет БССР (заготпункт №8)
|
г. Борисов, ул. Ковалевского (заготпункт №9)
|
г. Борисов, ул. Путейская (заготпункт №10)
|
г. Борисов, ул. Р.Люксембург (заготпункт №11)
|
г. Борисов, ул. Даумана
(заготпункт №12)
|
2
|
Борисовское Районное потребительское общество, 222120, Минская область, Борисов, Дзержинского, дом № 94
тел. 8 (0177) 941918, 735457
|
Отходы бумаги и картона,
отходы полимеров,
стеклобой,
отходы текстиля
|
г.Борисов, ул.Почтовая, 61
(заготовительный пункт № 2)
|
а/г Мстиж, ул. Почтовая, 18
(заготовительный пункт № 3)
|
г. Борисов, ул. Лопатина, 168А
(заготовительный пункт № 4)
|
г. Борисов, пер. 3-й Залинейный, 2
(заготовительный пункт № 5)
|
а/г Лошница, ул. Кирова, 3а
(заготовительный пункт № 6)
|
а/г Зембин, ул.Центральная, 34
(заготовительный пункт № 7)
|
а/г Оздятичи, ул. Бордиловского
(заготовительный пункт № 8)
|
а/г Вилятичи, ул. Прияминская, 2
(заготовительный пункт № 9)
|
а/г Новоселки, ул.Хацкевича, 31
(заготовительный пункт № 10)
|
д.Ганцевичи, ул.Вишневая, 8
(заготовительный пункт № 11)
|
д. Б.Ухолода, ул.Центральная, 30
(заготовительный пункт № 12)
|
г. Борисов, ул.Панфилова, 37
(заготовительный пункт № 13)
|
д. Иканы, ул. Советская, 20 (заготовительный пункт № 14)
|
д.Углы, ул. Центральная, 15
(заготовительный пункт № 15)
|
3
|
Борисовское городское унитарное предприятие «Жилье» (УП «Жилье»)
г.Борисов, проспект Революции, 39
80293564727 (только по вопросам приема бытовой техники, утратившей свои потребительские свойства)
|
Отходы бумаги и картона, отходы полимеров, ПЭТ-бутылки, стеклобой, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства
|
г.Борисов, ул.Ватутина, 5б
Участок по сбору вторичных материальных ресурсов и захоронению отходов. Тел. 8(0177)744092
|
Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, ПЭТ-бутылки, отходы полимеров, стеклобой, изношенные шины, отдельные виды строительных отходов (строительные отходы должны иметь размер менее 0,25 м.)
|
г.Борисов, д.Большая Ухолода
Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО)
|
Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, ПЭТ-бутылки,
стеклобой, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства
|
Передвижной пункт на базе тентованного автомобиля МАЗ 53-36-А5
|
Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, ПЭТ-бутылки,
стеклобой, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства
|
Передвижной пункт на базе тентованного автомобиля
ГАЗ-А21R22-30( ГАЗель NEXT)
|
4
|
Индивидуальный предприниматель
Суржик Игорь Петрович
222161, Минская область, г.Жодино, ул.Лебедевского, д. 20, к.572
|
Компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) отработанные; элементы питания (батарейки) отработанные
|
Универмаг «Веста» г. Борисов, ул. Гагарина, 105А
(ОАО «Веста-Борисов» Минская область, г. Борисов, ул.Гагарина 105а. Тел./факс 76-01-02,
74-38-02 (далее – ОАО «Веста-Борисов»))
|
Магазин «Макси Дом» г. Борисов, ул. Гагарина, 58
(ОАО «Веста-Борисов»)
|
Магазин «Дом Торговли» г. Борисов, пр-т Революции, 35
(ОАО «Веста-Борисов»)
|
Магазин «Универмаг Печи» г. Борисов, ул. Серебренникова, 20Б
(ОАО «Веста-Борисов»)
|
Торговый центр «Корона» г. Борисов, ул. III-го Интернационала, 5
(Филиал «Борисовский торговый центр «Корона» ООО «Табак-инвест» Минская обл., г. Борисов, ул. III-го Интернационала, 5
тел./факс 8 (0177) 70 88 50)
|
5
|
ЗАО «Доброном» г. Минск, ул. Я. Лучины, 5
Тел./факс 8(017)3629876
|
Элементы питания (батарейки) отработанные
|
Магазин «Копеечка» г. Борисов, ул. Заводская, 145
|
Компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие, ртутносодержащие) отработанные; элементы питания (батарейки) отработанные
|
Магазин «Копеечка» г. Борисов, ул. Лопатина, 162-65
|
6
|
Общество с дополнительной ответственностью «Алар»
Минская область, г. Борисов, ул.Строителей, дом № 26. Тел./факс 8(0177)731877
|
Стеклобой тарный смешанный по цветам
|
1. Приемный пункт стеклотары
г. Борисов, бул. Гречко, 27
|
2. Приемный пункт стеклотары
г. Борисов, ул. Ленинская, 102а
|
3. Приемный пункт стеклотары
г. Борисов, ул. Заводская, 119
|
4. Приемный пункт стеклотары
г. Борисов, ул. 50 лет БССР
|
5. Приемный пункт стеклотары
г. Борисов, ул. Пыжикова, 17а
|
7
|
Общество с дополнительной ответственностью «Виталюр»
Минская область, Минский район, 9-й км Московского шоссе, АБК, к.1 тел.8(017)2660663
факс 8(017)266 06 64
|
Элементы питания (батарейки) отработанные
|
Магазин «Виталюр» г. Борисов, ул. Гагарина, 4а
|
Магазин «Виталюр» г. Борисов, бул. Гречко,4
|
8
|
ООО «БелМаркетКомпани»
220095 г. Минск, ул. Якубова, 58, 2 этаж, комн. 7
Тел./факс 8(017)3459886
|
Элементы питания (батарейки) отработанные
|
Магазин «Белмаркет» г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 39 магазин №140
Тел. 8(033)3982140
|
9
|
Общество с ограниченной ответственностью «Файв Трейд» 222511 г. Борисов, ул. Гагарина, д. 107-2, пом. 202
Тел. 8(0177)722262
|
Элементы питания (батарейки) отработанные;
Ртутные лампы отработанные;
Компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) отработанные
|
Магазин «5 элемент» г. Борисов, ул. Гагарина, 107-2
|
Бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства;
Оргтехника, утратившая свои потребительские свойства.
|
10
|
Общество с ограниченной ответственностью «Либретик» 220020 г. Минск, пр. Победителей, д. 89, корп.1, пом.4, ком.39
|
Элементы питания (батарейки) отработанные
|
Магазин «Соседи» г. Борисов, ул. Днепровская, 21а
|
11
|
Общество с ограниченной ответственностью «Евроторг», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 2
Телефоны горячей линии
8(017)2890000
8(044)7888880
|
Отходы бумаги и картона, отходы полимеров, стеклобой, элементы питания (батарейки) отработанные
|
Магазин «Евроопт»
ул. М.Горького, 140
|
Магазин «Евроопт»
ул. Гагарина, 107
|
Элементы питания (батарейки) отработанные
|
Магазин «Евроопт»
ул. Дзержинского, 95
|
Магазин «Евроопт»
ул. Трусова, 18а
|
Магазин «Евроопт»
ул. Серебренникова, 20в
|
Магазин «Евроопт»
ул. Пирогова, 2в
|
Магазин «Евроопт»
ул. Полка Нормандия-Неман, 145
|
Магазин «Евроопт»
ул. Л. Чаловской, 17
|
Магазин «Евроопт»
ул. Краснознаменная, 15
|
Магазин «Евроопт»
ул. Кирова, 3
|
12
|
Филиал «Борисовский торговый центр «Корона» общества с ограниченной ответственностью «Табак-инвест» Минская обл., г. Борисов, ул. III-го Интернационала, 5
тел./факс
8 (0177) 708869
|
Крупногабаритное электрическое и электронное оборудование, среднегабаритное электрическое и электронное оборудование, мелкогабаритное электрическое и электронное оборудование
|
Борисовский торговый центр «Корона» г. Борисов, ул. III-го Интернационала, 5
|
13
|
Общество с ограниченной ответственностью «РУМБ»
220014, г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2, этаж 4, к. 36, тел. 8(017)2262586
|
Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, отходы полипропилена, стеклобой, изношенные шины.
ООО «РУМБ» осуществляет сбор своей техникой
|
Площадка для складирования вторичных материальных ресурсов ул. Вайнрубов, 47
Тел. 80297613826;
80296297437;
926351
|
14
|
Открытое акционерное общество «Меркурий-Борисов» 222526, Минская обл. г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 29 А
8(0177)749003
|
Элементы питания (батарейки) отработанные; лампы газоразрядные ртутьсодержащие; сложная бытовая техника
|
Магазин «Меркурий» ул. 50 лет БССР, 29А
|
Магазин «Меркурий» ул. Дзержинского, 89
|
15
|
Открытое акционерное общество «Веста-Борисов» 222120, г. Борисов, ул. Гагарина, 105А
Тел. 8(0177)743802
|
Отработанные лампы ртутьсодержащие; элементы питания (батарейки) отработанные
|
Магазин № 4 ул. Днепровская,2
|
Магазин № 9 ул. Гагарина, 71а
|
Мелкогабаритное электронное и электрическое оборудование, элементы питания (батарейки) отработанные
|
Универмаг «Веста» ул. Гагарина, 105а
|
Дом торговли пр. Революции, 35
|
16
|
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Велком» 220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2
8(044)7101136
|
Отходы мелкогабаритного электронного и электрического оборудования (мобильные телефоны и планшеты)
|
Центр продаж и обслуживания ул. Чапаева, 1
|
Центр продаж и обслуживания ул. Гагарина, 87
|
17
|
Борисовский цех открытого акционерного общества «Белвторчермет» 222120 г.Борисов, Минская обл., ул. Строителей, 11 тел. 8 (0177) 732275
|
Металлолом
|
Ул. Строителей, 11