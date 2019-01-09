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Где принимают вторсырье?

10.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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№ п/п

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, адрес, телефон.

Наименование отхода

Местонахождение пункта (площадки) сбора отходов (адрес или привязка к местности)

1

Унитарное предприятие «Борисовская горзаготконтора» (УП «Борисовская горзаготконтора»)

222120, Минская область, г.Борисов, ул.Морозова, д.99

Тел. 8 (0177) 748377,

8 (029) 7563331

Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, стеклобой, текстильные материалы, лом и отходы черных и цветных металлов, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства

г. Борисов, ул. 1Мая (заготпункт №1)

г. Борисов, ул. Почтовая (заготпункт №3)

г. Борисов, ул. Труда (заготпункт №4)

г. Борисов, ул. Матросова (заготпункт №5)

г. Борисов, ул. Заводская (заготпункт №6)

г. Борисов, ул. 50 лет БССР (заготпункт №8)

г. Борисов, ул. Ковалевского (заготпункт №9)

г. Борисов, ул. Путейская (заготпункт №10)

г. Борисов, ул. Р.Люксембург (заготпункт №11)

г. Борисов, ул. Даумана

(заготпункт №12)

2

Борисовское Районное потребительское общество, 222120, Минская область,  Борисов,  Дзержинского, дом № 94

тел. 8 (0177) 941918, 735457

Отходы бумаги и картона,

отходы полимеров,

стеклобой,

отходы текстиля

г.Борисов, ул.Почтовая, 61

(заготовительный пункт № 2)

а/г Мстиж, ул. Почтовая, 18

(заготовительный пункт № 3)

г. Борисов, ул. Лопатина, 168А

(заготовительный пункт № 4)

г. Борисов, пер. 3-й Залинейный, 2

(заготовительный пункт № 5)

а/г Лошница, ул. Кирова, 3а

(заготовительный пункт № 6)

а/г Зембин, ул.Центральная, 34

(заготовительный пункт № 7)

а/г Оздятичи, ул. Бордиловского

(заготовительный пункт № 8)

а/г Вилятичи, ул. Прияминская, 2

(заготовительный пункт № 9)

а/г Новоселки, ул.Хацкевича, 31

(заготовительный пункт № 10)

д.Ганцевичи, ул.Вишневая, 8

(заготовительный пункт № 11)

д. Б.Ухолода, ул.Центральная, 30

(заготовительный пункт № 12)

г. Борисов, ул.Панфилова, 37

(заготовительный пункт № 13)

д. Иканы, ул. Советская, 20 (заготовительный пункт № 14)

д.Углы, ул. Центральная, 15

(заготовительный пункт № 15)

3

Борисовское городское унитарное предприятие «Жилье» (УП «Жилье»)

г.Борисов, проспект Революции, 39

80293564727 (только по вопросам приема бытовой техники, утратившей свои потребительские свойства)

Отходы бумаги и картона, отходы полимеров, ПЭТ-бутылки, стеклобой, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства

г.Борисов, ул.Ватутина, 5б

Участок по сбору вторичных материальных ресурсов и захоронению отходов. Тел. 8(0177)744092

Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, ПЭТ-бутылки, отходы полимеров,  стеклобой, изношенные шины, отдельные виды строительных отходов (строительные отходы должны иметь размер менее 0,25 м.)

г.Борисов, д.Большая Ухолода

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО)

Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, ПЭТ-бутылки,

стеклобой, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства

Передвижной пункт на базе тентованного автомобиля МАЗ 53-36-А5

Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, ПЭТ-бутылки,

стеклобой, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства

Передвижной пункт на базе тентованного автомобиля

ГАЗ-А21R22-30( ГАЗель NEXT)

4

Индивидуальный предприниматель

Суржик Игорь Петрович

222161, Минская область, г.Жодино, ул.Лебедевского, д. 20, к.572

Компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) отработанные; элементы питания (батарейки) отработанные

Универмаг «Веста» г. Борисов, ул. Гагарина, 105А

(ОАО «Веста-Борисов» Минская область, г. Борисов, ул.Гагарина 105а. Тел./факс 76-01-02,

74-38-02 (далее – ОАО «Веста-Борисов»))

Магазин  «Макси Дом» г. Борисов, ул. Гагарина, 58

(ОАО «Веста-Борисов»)

Магазин «Дом Торговли» г. Борисов, пр-т Революции, 35

(ОАО «Веста-Борисов»)

Магазин  «Универмаг Печи» г. Борисов, ул. Серебренникова, 20Б

(ОАО «Веста-Борисов»)

Торговый центр «Корона» г. Борисов, ул. III-го Интернационала, 5 

(Филиал «Борисовский торговый центр «Корона» ООО «Табак-инвест» Минская обл., г. Борисов, ул. III-го Интернационала, 5

тел./факс 8 (0177) 70 88 50)

5

ЗАО «Доброном» г. Минск, ул. Я. Лучины, 5

Тел./факс 8(017)3629876

Элементы питания (батарейки) отработанные

Магазин «Копеечка» г. Борисов, ул. Заводская, 145

Компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие, ртутносодержащие) отработанные; элементы питания (батарейки) отработанные

Магазин «Копеечка» г. Борисов, ул. Лопатина, 162-65

6

Общество с дополнительной ответственностью «Алар»

Минская область, г. Борисов, ул.Строителей, дом № 26. Тел./факс 8(0177)731877

Стеклобой тарный смешанный по цветам

1. Приемный пункт стеклотары

г. Борисов, бул. Гречко, 27

2. Приемный пункт стеклотары

г. Борисов, ул. Ленинская, 102а

3. Приемный пункт стеклотары

г. Борисов, ул. Заводская, 119

4. Приемный пункт стеклотары

г. Борисов, ул. 50 лет БССР

5. Приемный пункт стеклотары

г. Борисов, ул. Пыжикова, 17а

7

Общество с дополнительной ответственностью «Виталюр»

Минская область, Минский район, 9-й км Московского шоссе, АБК, к.1 тел.8(017)2660663

факс 8(017)266 06 64

Элементы питания (батарейки) отработанные

Магазин «Виталюр» г. Борисов, ул. Гагарина, 4а

Магазин «Виталюр» г. Борисов, бул. Гречко,4

8

ООО «БелМаркетКомпани»

220095 г. Минск, ул. Якубова, 58, 2 этаж, комн. 7

Тел./факс 8(017)3459886

Элементы питания (батарейки) отработанные

Магазин «Белмаркет» г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 39 магазин №140

Тел. 8(033)3982140

9

Общество с ограниченной ответственностью «Файв Трейд» 222511 г. Борисов, ул. Гагарина, д. 107-2, пом. 202

Тел. 8(0177)722262

Элементы питания (батарейки) отработанные;

Ртутные лампы отработанные;

Компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) отработанные

Магазин «5 элемент» г. Борисов, ул. Гагарина, 107-2

Бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства;

Оргтехника, утратившая свои потребительские свойства.

10

Общество с ограниченной ответственностью «Либретик» 220020 г. Минск, пр. Победителей, д. 89, корп.1, пом.4, ком.39

Элементы питания (батарейки) отработанные

Магазин «Соседи» г. Борисов, ул. Днепровская, 21а

11

Общество с ограниченной ответственностью «Евроторг», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 2

Телефоны горячей линии

8(017)2890000

8(044)7888880

Отходы бумаги и картона, отходы полимеров, стеклобой, элементы питания (батарейки) отработанные

Магазин «Евроопт»

ул. М.Горького, 140

Магазин «Евроопт»

ул. Гагарина, 107

Элементы питания (батарейки) отработанные

Магазин «Евроопт»

ул. Дзержинского, 95

Магазин «Евроопт»

ул. Трусова, 18а

Магазин «Евроопт»

ул. Серебренникова, 20в

Магазин «Евроопт»

ул. Пирогова, 2в

Магазин «Евроопт»

ул. Полка Нормандия-Неман, 145

Магазин «Евроопт»

ул. Л. Чаловской, 17

Магазин «Евроопт»

ул. Краснознаменная, 15

Магазин «Евроопт»

ул. Кирова, 3

12

Филиал «Борисовский торговый центр «Корона» общества с ограниченной ответственностью «Табак-инвест» Минская обл., г. Борисов, ул. III-го Интернационала, 5

тел./факс

8 (0177) 708869

Крупногабаритное электрическое и электронное оборудование, среднегабаритное электрическое и электронное оборудование, мелкогабаритное электрическое и электронное оборудование

Борисовский торговый центр «Корона» г. Борисов, ул. III-го Интернационала, 5

13

Общество с ограниченной ответственностью «РУМБ»

220014, г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2, этаж 4, к. 36, тел. 8(017)2262586

Отходы бумаги и картона, отходы полиэтилена, отходы полипропилена, стеклобой, изношенные шины.

ООО «РУМБ» осуществляет сбор своей техникой

Площадка для складирования вторичных материальных ресурсов ул. Вайнрубов, 47

Тел. 80297613826;

80296297437;

926351

14

Открытое акционерное общество «Меркурий-Борисов» 222526, Минская обл. г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 29 А

8(0177)749003

Элементы питания (батарейки) отработанные; лампы газоразрядные ртутьсодержащие; сложная бытовая техника

Магазин «Меркурий» ул. 50 лет БССР, 29А

Магазин «Меркурий» ул. Дзержинского, 89

15

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов» 222120, г. Борисов, ул. Гагарина, 105А

Тел. 8(0177)743802

Отработанные лампы ртутьсодержащие; элементы питания (батарейки) отработанные

Магазин № 4 ул. Днепровская,2

Магазин № 9 ул. Гагарина, 71а

Мелкогабаритное электронное и электрическое оборудование,  элементы питания (батарейки) отработанные

Универмаг «Веста» ул. Гагарина, 105а

Дом торговли пр. Революции, 35

16

Унитарное предприятие по оказанию услуг «Велком» 220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2

8(044)7101136

Отходы мелкогабаритного электронного и электрического оборудования (мобильные телефоны и планшеты)

Центр продаж и обслуживания ул. Чапаева, 1

Центр продаж и обслуживания ул. Гагарина, 87

17

Борисовский цех открытого акционерного общества «Белвторчермет» 222120 г.Борисов, Минская обл., ул. Строителей, 11 тел. 8 (0177) 732275

Металлолом

Ул. Строителей, 11
 
Теги: Минск
 
 
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Информация о пунктах приема вторичных материальных ресурсов от населения на территории города Борисова и Борисовского района на 2019 год
 
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