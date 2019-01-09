Ярмарки возвращаются. На площади Восстания в Гомеле уже в субботу можно купить сельхозпродукцию

С этой субботы в Гомеле на площади Восстания возобновляют работу ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома.





Местные универсальные ярмарки по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов будут проходить по выходным дням в январе и феврале с учетом погодных условий.

Первая ярмарка состоится на площади уже в эту субботу 12 января. Работать будет с 9.00 до 15.00. Свою продукцию здесь представят торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребкооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства, пчеловоды и ремесленники.