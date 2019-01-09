«Обещаю больше не прикасаться к наркотикам». Обвиняемые по трагической вечеринке выступили с последним словом

Выступая перед судом, свою речь Софья, Екатерина и Мария произносили дрожащим голосом, сдерживая слезы. А уже в перерыве девушки плакали. Завтра суд Первомайского района Минска огласит приговор участникам вечеринки, на которой погибла 19-летняя Диана.



Для двух фигурантов прокурор запросил реальный срок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня прокурор Ирина Кузнецова запросила срок для обвиняемых. Она предложила суду признать всех фигурантов виновными и приговорить: Антона к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, Софью — к двум годам. Остальных, Екатерину, Марию, Илью, Киру, Федора — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.

— Каждый из нас пережил свой кошмар, мы потеряли близкого друга, я — любимую девушку, — говорит в последнем слове Илья, обращаясь к суду.

— Я раскаиваюсь. Думаю, после случившегося мы даже физически не сможем притронуться к наркотикам. Прошу суд вынести справедливое решение. Все фигуранты просили об одном: не лишать свободы, дать шанс получить образование и устроиться на работу.

Выступая в суде, Екатерина с трудом сдерживала слезы:

— Ценой своей страшной ошибки я потеряла близкую подругу. Высокий суд, я хочу жить нормально, окончить учебу, найти работу, завести семью.

Более двух месяцев 17-летний Федор провел за решеткой в следственном изоляторе . Как считает его отец, этого времени было достаточно, чтобы Федор из ребенка превратился в мужчину, и все осознал.

— То, что случилось, невыносимо страшно. Находясь в СИЗО, у меня было достаточно времени переосмыслить случившееся, отношение к жизни в целом. Перед моим глазами там было много примеров, когда ломались судьбы людей из-за наркотиков. Я научился мыслить критически, сделал правильные выводы. Наркотики — зло и несчастье не только для самого человека, но и его семьи, близких. Я хочу получить образование, освоить профессию и прожить достойную жизнь. Глубоко раскаиваюсь в содеянном, обещаю больше не прикасаться к наркотикам. Такое больше не повториться, — говорит Федор.

Кира единственная из всех обвиняемых девушек, которая смогла сдержать слезы, выступая с последним словом.

— Моя жизнь разделилась на два этапа: «до» вечеринки и «после». Я узнала, что такое смерть близких людей, что наркотики — это зло. Дала себе обещание, что никогда в жизни больше не притронусь к ним. В прошлом году у меня не получилось начать обучение из-за того, что находилась в следственном изоляторе. Но в ближайшем году хочу начать учиться в вузе, жить нормальной жизнью, — говорит Кира.

Для 19-летней Софьи прокурор запросила два года лишения свободы и заключить девушку под стражу в зале суда после оглашения приговора. Уже после процесса студентка плакала.

— Я считаю все произошедшее страшной ошибкой, которая привела к трагедии. Каждый из нас осознает свою вину и раскаивается. Весь этот кошмар продолжается очень долго… То, что случилось, оставило неизгладимый след на каждом обвиняемом. Прошу суд о снисхождении. Ничего ужаснее с нами уже произойти не может, никто из обвиняемых не заслуживает лишение свободы, — обращается к суду Софья.

Когда очередь выступить с последним словом дошла до Марии, она никак не могла собраться, а затем расплакалась. Глядя на девушку, слезы стала вытирать мама Антона, находящего за решеткой. В суде несколько раз звучало: Марию и Антона связывают романтические отношения.

— Хочу попросить не назначать моему лучшему другу Антону лишение свободы, — была кратка Мария.

Свою вину в суде девушка не признала. Ее молодой человек наблюдает за Марией, находясь за решеткой.

— 4 августа (в день вечеринки — Прим. TUT.BY) я совершенно все понял о наркотиках . Каждый день размышляю о содеянном и каюсь. Четвертый месяц сижу в СИЗО и наблюдаю, к чему приводят ошибки людей. Мы все пережили достаточно. Прошу не назначать мне наказания в виде лишения свободы, — говорит Антон.

Напомним, обвинение по ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ) предъявлено семи фигурантам. Это молодые люди от 17 до 20 лет, кто-то из них уже учится в университете, кто-то поступил в прошлом году, но так и не смог приступить к занятиям. Сразу после вечеринки 4 августа 2018 года, во время которой погибла студентка Диана, компания была задержана. Осенью молодым людям изменили меру пресечения на домашний арест, под стражей остался только Антон.

В пятницу суд Первомайского района Минска огласит приговор по уголовному делу.