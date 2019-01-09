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Гостям всегда рады

10.01.2019 14:09 — Новости Общества | БелТА  
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Гостям всегда рады

Главная изюминка пресс-туров представителей региональных российских СМИ в Беларусь - встреча с Президентом Александром Лукашенко. Очередная такая встреча состоялась в декабре. Участники пресс-тура, делясь впечатлениями, отмечают прежде всего теплую и радушную атмосферу, возможность поговорить с Президентом без протокола и по душам, поделиться мнением, и не просто поделиться, а фактически в дружеской и непринужденной обстановке услышать из первых уст точку зрения белорусского лидера по интересующим вопросам.

Представители медийного сообщества особо подчеркивают, что Александр Лукашенко с самого начала задал искренний тон мероприятию, назвав журналистов друзьями. А друзьям, как говорится, и лучшее настроение, и лучшее угощение. Так вспоминает встречу с Президентом Беларуси представитель "Беломорских новостей": "Искренний разговор, как всегда. На столе - сок в стеклянной упаковке и конфеты производства минской "Коммунарки". После вступительного слова Александр Григорьевич предлагает попробовать угощение, мол, из яблок с его малой родины, из Александрии. На обороте этикетки читаю, что нектар яблочный с мякотью "изготовлен по поручению Президента Республики Беларусь". Лучшей рекомендации потребителю и не надо! Вместе с коллегами дружно выпиваем по стаканчику, и нам приносят добавку. Конфеты тоже оказались эксклюзивными, сделанными ограниченным тиражом накануне вечером. За 4,5 часа Александр Лукашенко успел ответить на 15 вопросов...". И, заметим, не просто ответить, а найти общий язык практически с каждым собеседником.

Позиция Президента была настолько искренней и откровенной, что, по словам корреспондента Свердловского областного телевидения Яны Цветковой, "в некоторых моментах чуть слезы не выступили на глазах...". Можно быть уверенным, что теперь те, кто в Свердловской области не в полной мере информирован о Беларуси, утвердятся во мнении своего журналиста: "Оказывается, Беларусь - это удивительная история, богатейшая культура". К сожалению, белорусское телевидение сегодня доступно для россиян только в спутниковом вещании. Поэтому, как сказал Президент, именно российские региональные журналисты должны показать своему читателю или зрителю настоящее лицо Беларуси, новой Беларуси.

Северодвинский интернет-портал "Модерн-Медиа" в лице главного редактора Ольги Голубцовой также поделился впечатлениями от встречи с главой белорусского государства: "Абсолютно ничто человеческое не чуждо Президенту. Александр Григорьевич не на шутку разоткровенничался, вспоминая былые свои привычки, давал оригинальные оценки современным трендам. Просто и доходчиво. Подробно и обстоятельно. За круглым столом. С яблочным соком из Александрии, с эксклюзивными конфетами "Президент" ручной работы со сроком хранения всего 7 дней...".

Встреча с журналистами проходила во Дворце Независимости. Для белорусов его красота и величие стали уже привычными, а у гостей столицы продолжают вызывать восхищение. Не смог сдержать свои эмоции от посещения Дворца Независимости и московский блогер Дмитрий Бердасов: "Уверен, что все, кто был в Минске, видели со стороны резиденцию Президента. Мне же довелось увидеть здание и внутри. Во время строительства было много критики в адрес Президента, но я с этим не согласен. Резиденция должна выглядеть достойно в любой стране, а это стоит денег. Зато сейчас не стыдно пригласить первых лиц других государств. 11 и 12 февраля 2015 года во Дворце Независимости прошли 15-часовые переговоры президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии по урегулированию кризиса на востоке Украины, по итогам которого было подписано Второе минское соглашение. Величие дворца в первое время завораживает. Потом, правда, привыкаешь...".

Не ушла из поля зрения московского блогера и тема строительства современных спортивных объектов в стране, что, по его мнению, является залогом успешного формирования имиджа Беларуси как государства с мощной спортивной инфраструктурой. "На встрече с российскими СМИ и блогерами Президент Республики Беларусь сказал, что жители европейских стран не хотят проводить у себя различные международные соревнования. В городах проходят референдумы, которые заканчиваются не положительным результатом. Причина этого в том, что подобные мероприятия требуют больших вложений, строительства новых спортивных объектов, подготовки инфраструктуры для размещения спортсменов и гостей. В Минске же все это есть, в чем мы лично убедились во время нашего пресс-тура", - отмечает блогер.

Многочисленные отзывы российских журналистов объединяет одно: Беларусь относится к своим лучшим друзьям с необычайным гостеприимством, теплотой и вниманием. Нет сомнений, что российские журналисты, принимавшие участие в пресс-туре, остались солидарны с мнением своего коллеги, калининградского фотоблогера Андрея Румянцева (Rumyantsevphoto.livejournal.com): "Вся поездка прошла, как один большой дружный мастер-класс, в котором участвовало больше сотни журналистов и блогеров из 8 федеральных округов РФ, а также практически все крупные белорусские СМИ. Четыре полноценных рабочих дня пролетели, как одно яркое и незабываемое мгновение, подобно метеору в ночном небе. Хочется также отметить ту незабываемую доброту, заботу и внимание, которым нас окружили граждане братской республики от простых людей на улицах городов до сотрудников всевозможных предприятий и музеев, спортивных объектов, отелей и ресторанов, работников администраций городов и областей и, конечно же, аппарата Президента Беларуси - Александра Григорьевича Лукашенко. Спасибо вам!".-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Главная изюминка пресс-туров представителей региональных российских СМИ в Беларусь - встреча с Президентом Александром Лукашенко. Очередная такая встреча...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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