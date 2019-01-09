первая среда месяца с 8.00 до 13.00,

первая среда месяца с 8.00 до 13.00,

вторая среда месяца с 8.00 до 13.00,

вторая среда месяца с 8.00 до 13.00,

Заместитель директора по идеологическим и экономическим вопросам

третья среда месяца с 8.00 до 13.00,

четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00,

пятая среда месяца с 8.00 до 13.00,

Предварительная запись на прием к руководителю по тел. 4-­08-­28 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.