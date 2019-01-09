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Должностное лицо
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Директор
Михаил Иванович Найдич
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первая среда месяца с 8.00 до 13.00,
ул. Железнодорожная, 41, тел. 2-91-00
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Главный инженер
Алексей Зенонович Гакуть
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первая среда месяца с 8.00 до 13.00,
ул. Железнодорожная, 41, тел. 2-91-01
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Заместитель директора по производству
Игорь Фёдорович Стрельченко
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вторая среда месяца с 8.00 до 13.00,
ул. Железнодорожная, 41, тел. 2-91-03
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Заместитель директора по идеологическим и экономическим вопросам
Ольга Алексеевна Шульжицкая
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вторая среда месяца с 8.00 до 13.00,
ул. Железнодорожная, 41, тел. 2-91-05
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Начальник подразделения «Водопроводноканализационное хозяйство»
Геннадий Иванович Найдич
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третья среда месяца с 8.00 до 13.00,
ул. Гагарина, 78, тел. 3-15-84
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Начальник подразделения отопительных котельных и тепловых сетей
Евгений Александрович Шоть
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четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00,
ул. Гагарина, 78, тел. 6-31-63
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Главный энергетик
Александр Зенонович Цыбовский
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пятая среда месяца с 8.00 до 13.00,
ул. Железнодорожная, 41, тел. 2-92-11
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Предварительная запись на прием к руководителю по тел. 4-08-28 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
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В случае нетактичного обращения работников РУП «ЖКХ» можно обратиться по телефону доверия
2-91-07 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели.
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Телефон горячей линии аварийнодиспетчерская служба 2-95-88 (круглосуточно), телефон горячей линии в плановоэкономическом отделе 2-91-08.