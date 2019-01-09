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Как будут принимать граждан по личным вопросам в Сморгонском РУП "ЖКХ". График на I квартале 2019 года

10.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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График приема граждан руководством Сморгонского РУП «Жилищно­коммунальное хозяйство» в I квартале 2019 года

Должностное лицо

 

Директор 

Михаил Иванович Найдич

первая среда месяца с 8.00 до 13.00,

ул. Железнодорожная, 41, тел. 2-­91-­00

Главный инженер 

Алексей Зенонович Гакуть

первая среда месяца с 8.00 до 13.00,

ул. Железнодорожная, 41, тел. 2-­91-­01

Заместитель директора по производству

Игорь Фёдорович Стрельченко

вторая среда месяца с 8.00 до 13.00,

ул. Железнодорожная, 41, тел. 2­-91­-03

Заместитель директора по идеологическим и экономическим вопросам

Ольга Алексеевна Шульжицкая

вторая среда месяца с 8.00 до 13.00,

ул. Железнодорожная, 41, тел. 2-­91­-05

Начальник подразделения «Водопроводно­канализационное хозяйство»

Геннадий Иванович Найдич

третья среда месяца с 8.00 до 13.00,

ул. Гагарина, 78, тел. 3-­15­-84

Начальник подразделения отопительных котельных и тепловых сетей

Евгений Александрович Шоть

четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00,

ул. Гагарина, 78, тел. 6­-31-­63

Главный энергетик 

Александр Зенонович Цыбовский

пятая среда месяца с 8.00 до 13.00,

ул. Железнодорожная, 41, тел. 2-­92-11

Предварительная запись на прием к руководителю по тел. 4-­08-­28 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

В случае нетактичного обращения работников РУП «ЖКХ» можно обратиться по телефону доверия
2-­91-­07 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели.

Телефон горячей линии аварийно­диспетчерская служба 2-­95­-88 (круглосуточно), телефон горячей линии в планово­экономическом отделе 2­-91­-08.

 

 

 

 
 
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График приема граждан руководством Сморгонского РУП «Жилищно­коммунальное хозяйство» в I квартале 2019 года Должностное лицо   ...
 
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