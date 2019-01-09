В собор Преображения Господня Сморгони передан чудодейственный башмачок Святителя Спиридона

В конце декабря в собор Преображения Господня была передана святыня – башмачок с ноги мощей Спиридона Тримифунтского. Для священнослужителей и прихожан храма – это большая радость. Реликвия привезена в храм не на время, а передана навсегда. Башмачок занял своё почётное место в соборе под стеклом. Как рассказал настоятель храма Анатолий Резанович, вскоре для иконы Святителя Спиридона будет сделан киот, а башмачок поместят рядом в специальную нишу, чтобы верующие могли приходить и прикладываться к святыне.

Башмачок, переданный собору Преображения Господня, был снят с ноги Спиридона Тримифунтского во время очередного переоблачения. Обычно башмачки, которые снимают, разрезают на мелкие части и отдают верующим. Нашему же храму тапочек был подарен целиком.





Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце третьего века на острове Кипр. Сведений о его жизни сохранилось немного. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства отдавал на нужды ближних и странников, за это Господь вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. Смерть горячо любимой жены перевернула жизнь Спиридона. Он распродал имущество, раздал бедным вырученные деньги, простил долги заемщикам и, оставив себе лишь одежду с посохом, пошел скитаться. Скиталец и пастух Спиридон совершил немало чудес, которые передавались из уст в уста.

После смерти мощи Святителя Спиридона Тримифунтского оказались в храме Софии в Константинополе, а после захвата Византии были перевезены на греческий остров Корфу, где и по сей день хранятся в храме города Керкиры. За 17 веков, свидетельствуют паломники, тело Спиридона практически не изменилось, у него постоянная температура — 36,6 градуса. Мощи удивительны ещё и тем, что они весят, как тело взрослого мужчины. До сих пор учёные разных стран и вероисповеданий приезжают на Керкиру для того, чтобы подвергнуть исследованию нетленные мощи. Но после тщательного рассмотрения приходят к выводу, что никакими законами и силами природы нельзя объяснить феномен нетления этих мощей. Периодически святому меняют одежду, потому что она чудесным образом снашивается. Башмачки Спиридона вместе с благодатью расходятся по миру.

Рака с мощами святителя Спиридона закрывается на два замка, которые открываются двумя ключами одновременно. Открыть раку можно только вдвоём. Но ключи иногда не поворачиваются. На острове верят, что это знак того, что святитель Спиридон отлучился: помогает кому-то.

И так на протяжении семнадцати веков святитель ходит по миру и стаптывает свои башмачки, неустанно помогая людям.

Лера НАДЕЖДИНА.

Фото автора.