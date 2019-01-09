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Волонтеры жалуются, что в приюте замерзают собаки. Руководство: «Помещение не подходит для обогрева»

10.01.2019 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Зимой в минском приюте для бездомных животных, что на улице Гурского, 42, холодно. Чтобы хоть как-то согреть четверолапых, осенью волонтеры собрали деньги и закупили тепловые пушки. Но, как утверждают зоозащитники, работники «Фауны города» используют оборудование неэффективно, и животные продолжают мерзнуть.

На днях в социальных сетях появилось фото пса, который, сжавшись, лежит, в вольере. Рядом — кастрюля со снегом и термометр, отметка на котором показывает − 3 °C. Снимки, говорят волонтеры, сделаны в приюте на улице Гурского, 42.

— Эти фото наши девочки сделали вчера (9 января. — Прим. TUT.BY), — описывает ситуацию зоозащитница Анастасия. — Я была там в понедельник, все было так же. Только в мисках у животных вместо воды был лед, мы его разбивали.

По словам волонтера, в приют она приехала около часа дня, тепловые пушки не работали. Ближе к трем одну из них включили. Рядом с «обогревателем» температура держалась около нуля, в дальних углах помещения −3°С… −2°С. Животные, уверена девушка, мерзли. Почему работники «Фауны города» не включали вторую пушку, собеседница не знает.

— Мы не уточняли, были заняты другим делом. Чтобы утеплить вольеры, застилали их старыми вещами, — объясняет Анастасия.

В среду, продолжает Анастасия, в приют приезжала другой волонтер, и, по ее словам, работала только одна пушка.

— Сколько работала эта пушка, я не знаю, в любом случае, ее недостаточно, — рассуждает зоозащитница. — В интернете пишут, мол, данное оборудование загрязняет воздух. В понедельник я полтора часа находилась рядом с включенной пушкой, и никакого постороннего запаха не чувствовала. Да и альтернатив обогрева нет.

Елена Черняковская, заместитель председателя социально-экологического общественного объединения «Паритет», говорит: перед установкой пушки прошли все проверки. Все безопасно.

— Вольеры моют водой из шлангов. В прошлом году во время морозов в помещении с клетками было так холодно, что после уборки одна из собак примерзла к бетону, — объясняет всю сложность ситуации собеседница. — Чтобы им помочь, мы получили добро от руководства «Фауны города», собрали деньги и закупили три тепловые пушки. Согласовали их с МЧС, сделали отводы — и две установили. Подключить последнюю нам до сих пор не дают, хотя уже все готово.

Почему не дают, Елена не знает. Но больше ее возмущает другое: даже установленные пушки работают нерегулярно.

— Часть пушек находится на улице под брезентом, и, не заходя в приют, видно включены ли они. Я часто проезжаю мимо и замечаю: оборудование не работает, — делится наблюдениями Елена. — Когда на улице было 0 °C или −2°С, мы ничего не говорили, но сейчас холодно. Мы не понимаем, почему работники «Фауны города» не используют оборудование. К тому же, работает оно на дизеле, электроэнергия не расходуется. Мы говорим, палите, сколько хотите, топливо привезем.

«Если 0 °C или −2°С, пушки мы не включаем»

Тамара Цариковская, руководитель «Фауны города», объясняет, что в среду, 9 января, одна из пушек сломалась. Ее отвезли в ремонт, до этого все оборудование работало.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Привезут, будем включать обе, — говорит она. — Но помещение у нас огромное, стены тонкие — оно не приспособлено для обогрева. Скажу, что 14 лет наши животные жили без пушек — и никто не замерз.

Включать ли пушки, поясняет специалист, они решают исходя из температуры на улице. Если, как сейчас, −11°С, оборудование работает утром, днем и вечером. С небольшими перерывами на заправку.

— А если, 0 °C или −2°С и вода в мисках не замерзает, мы их не включаем, — рассказывает Тамара Цариковская. — Физиология животного устроена так, что и без дополнительного обогрева при такой температуре оно чувствует себя комфортно.

— Почему в мисках у собак снег?

— Часть воды они могут получать из снега, — объясняет руководитель «Фауны города». — Вчера температура в помещении была −2°С, вода замерзала. Вечером, после кормления, мы налили им воды, и кто хотел, мог попить.

 
 
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Зимой в приюте для бездомных животных холодно. Чтобы согреть четверолапых, волонтеры купили тепловые пушки. Но, как утверждают зоозащитники, работники «Фауны...
 
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