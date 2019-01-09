Активиста наказали штрафом за советские надписи на казармах Брестской крепости. Ему помогли соцсети

10 базовых величин штрафа получил брестский активист Петр Пицко за самовольное нанесение советских надписей на фасады казарм на территории Кобринского укрепления Брестской крепости.



Фото: BrestCITY

На днях в Бресте прошло заседание административной комиссии по вопросу самовольного благоустройства объектов Брестской крепости. По ее итогам общественному активисту Петру Пицко, который инициировал восстановление советских надписей на фасадах казарм, назначили 10 базовых величин штрафа (255 рублей. — Прим. TUT.BY).

После оглашения решения комиссии активист разместил у себя в соцсети информацию о сборе средств на оплату штрафа. Нужную сумму собрали за несколько часов.

В беседе с TUT.BY Петр подчеркнул, что восстановлением заброшенных объектов крепости он занимался по собственной инициативе в свободное от работы время время:

— Это было моим личным делом. Я за это не получал никакой зарплаты, мне никто не выделял материалы.

Напомним, восстановленные надписи с цитатами советских политических деятелей и баннеры с изображением людей в форме военнослужащих времен Великой Отечественной войны размещались на здании казарм на территории Кобринского укрепления Брестской крепости рядом с открытым летом этого года молодежным патриотическим центром.

Инициатива привлекла внимание руководителя гражданской кампании «За наш город» Игоря Масловского, который направил обращение в Минкульт с просьбой разобраться в ситуации. Ведомство изучило вопрос и направило в Брестский горисполком обращение о необходимости демонтажа самовольно размещенных баннеров и советских надписей, а облисполкому поручило организовать подготовку протоколов об административных правонарушениях.