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Сына российского олигарха задержали на белорусской границе пьяным за рулем и с наркотиками
10.01.2019 16:24 — Новости Общества | Tut.by
29 декабря в пункте пропуска «Брест» задержали 24-летнего россиянина, который вез из Польши наркотики. По неофициальным данным, задержанным является сын российского олигарха, владельца нескольких крупных транспортных компаний Константина Шарыго, Александр.
По
Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель Mercedes был пьян (0,56 промилле в выдыхаемом воздухе).
8 января молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 328−1 УК (незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств).
Как сообщили TUT.BY два не зависимых друг от друга источника, задержанным является сын российского олигарха Александр Шарыго. В Следственном комитете TUT.BY эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Молодой человек ранее неоднократно становился героем скандальных публикаций российских СМИ. В его
Напомним, в прошлом году в Бресте по этой же статье осудили 26-летнюю российскую модель, звезду Instagram Марию Хрестину. Она
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Молодой человек ехал из Польши через пункт пропуска «Брест» на своем Mercedes.
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