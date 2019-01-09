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Сына российского олигарха задержали на белорусской границе пьяным за рулем и с наркотиками

10.01.2019 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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29 декабря в пункте пропуска «Брест» задержали 24-летнего россиянина, который вез из Польши наркотики. По неофициальным данным, задержанным является сын российского олигарха, владельца нескольких крупных транспортных компаний Константина Шарыго, Александр.


Александр Шарыго. Скриншот видео Россия 1

По данным следствия, 29 декабря молодой человек ехал на Mercedes из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Брест». Во время досмотра у него нашли гашишное масло и марихуану. Его задержали и заключили под стражу.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель Mercedes был пьян (0,56 промилле в выдыхаемом воздухе).

8 января молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 328−1 УК (незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств).

Как сообщили TUT.BY два не зависимых друг от друга источника, задержанным является сын российского олигарха Александр Шарыго. В Следственном комитете TUT.BY эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Молодой человек ранее неоднократно становился героем скандальных публикаций российских СМИ. В его инстаграме последняя фотография размещена 27 декабря. Судя по геотегу, фото было сделано в Барселоне.

Напомним, в прошлом году в Бресте по этой же статье осудили 26-летнюю российскую модель, звезду Instagram Марию Хрестину. Она получила 3 года лишения свободы за незаконное перемещение наркотиков через границу.

 
Теги: Брест
 
 
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Молодой человек ехал из Польши через пункт пропуска «Брест» на своем Mercedes.
 
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