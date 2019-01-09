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В Малоритском районе 53-летний мужчина решил согреться на сеноскладе - и замерз насмерть

10.01.2019 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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9 января около 9.20 работники сельхозпредприятия «Радежское» обнаружили на сеноскладе тело 53-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение.

Погибший проживал один в доме в деревне Отяты, злоупотреблял спиртными напитками, бродяжничал.

На предприятии, где обнаружили его тело, он не работал, об этом сообщили TUT.BY в СП «Радежское». По предварительной версии, из-за отсутствия дров для обогрева дома он решил провести ночь на сеноскладе, где и замерз насмерть.

 
 
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На сеносклад он пошел, так как не было дров для отопления дома.
 
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