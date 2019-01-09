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Бывший военком Слуцкого и Стародорожского районов задержан за взятки за освобождение от армии

10.01.2019 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении бывшего военкома Слуцкого и Стародорожского военного комиссариата возбуждено уголовное дело за взятки, сообщает SlutskGorod. Александр Петровец подозревается в получении крупных денежных вознаграждений за решение вопросов об освобождении от воинской службы.


Фото: SlutskGorod

Информацию о задержании военкома подтвердили в Следственном комитете.

— Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов. Уголовное дело возбуждено прокуратурой Минской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса — получение взятки лицом, занимающим ответственное положение.

Мужчине предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

48-летний Александр Петровец занимал должность военкома с 2013 года. В 2018 году полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов по Виленскому избирательному округу.

 
 
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Александр Петровец подозревается в получении крупных денежных вознаграждений за решение вопросов об освобождении от воинской службы.
 
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Клiч Радзiмы
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Полымя
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Заря над Неманам
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Единство
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