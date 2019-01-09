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Под Слуцком школьник пытался достать человека из горящего дома, пока взрослые рядом снимали на телефоны

10.01.2019 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
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15-летний житель Малой Падери Даниил Жданко не побоялся броситься в горящий дом, чтобы спасти соседа. Он выбил входную дверь, но не смог войти внутрь из-за огромного клуба дыма, который вырвался из помещения ему в лицо. Проезжавший мимо Валерий Барцевич, водитель Слуцкого центра соцобслуживания, вынес из горящего дома полуживого хозяина 66-летнего Валерия. Соседи и участники событий рассказали «Кур'еру», как все было.


Даниил Жданко возле дома, в котором едва не погиб односельчанин. Фото: Ольга Кононович

Мальчик учится в девятом классе Слуцкой СШ № 13. Во вторник, 8 января, около трех часов дня Даниил возвращался домой из школы. Он шел по деревенской улице и увидел, что горит соседский дом. Рядом стояли пятеро взрослых — пара пожилых соседей и трое молодых людей, которые снимали происходящее на телефон. Когда подросток забежал во двор, наблюдающие стали кричать, чтобы он не шел в дом. Мимо проезжали люди, которые просто спрашивали, вызвали ли пожарных, и ехали дальше.

— Соседка что-то кричала, но я не понимал ничего и не знал, что делать. А рядом с горящим домом бегала собака. Я знаю, что собака бегает там, где ее хозяин. Тогда я подбежал к дому и начал бить стекла палками и кричать. Думал, что меня кто-то услышит и отзовется. Потом взрослые предложили мне выбить дверь, но на помощь никто не шел, — вспоминает Даниил.

Парень сделал несколько попыток, чтобы выбить входную дверь. Когда она все же поддалась, из проема вылетел «здоровенный» черный клуб дыма, от которого подросток стал кашлять. Из-за угла появился неизвестный мужчина. Даниил крикнул, что в доме кто-то есть, ведь дверь была закрыта изнутри. Мужчина не растерялся и вбежал в горящий дом. В проеме, почти у входной двери, без сознания лежал хозяин.

Сотрудник социальной службы, водитель «газели» Валерий Барцевич был в деревне по работе вместе с сотрудницей. Когда они возвращались в город, на пути увидели горящий дом.

— Пламя было очень сильное и высокое. Метра полтора-два. Вижу, люди стоят вдоль дороги, кричат, что в доме кто-то есть. Я побежал с обратной стороны веранды через огород. Рядом бегал какой-то мальчик, подросток, видимо. Я открыл дверь, но из-за дыма не было ничего видно. Ступил два шага, наткнулся на человека и вытянул его на воздух. Спас. Если бы я его не вытащил, он бы сгорел, — рассказывал мужчина.


Веранда сгоревшего дома. Фото: Ольга Кононович

Соседка Зинаида Валентиновна в тот день подошла к окну, чтобы поставить на зарядку мобильный телефон. Женщина увидела, что из соседнего дома валит сильный дым. Она сказала мужу, что у соседа пожар. Леонид Михайлович сразу вызвал МЧС.

— Мы с мужем выбежали на улицу и увидели, что идет Даник из школы. Я попросила его посмотреть, висит ли замок с обратной стороны веранды, потому как Валера обычно заходит через заднюю дверь, а впереди у него замок висит. Даня пошел сразу же и стал выбивать дверь, а оттуда дым столбом. А потом видим, едет машина. Мы водителю стали кричать, что в доме есть человек. Он побежал и вытащил соседа, — рассказала Зинаида Валентиновна.

— Пожарная приехала быстро. С самой Нежевки за пять минут приехали. Молодцы! Валеру, когда вынесли, у него одна сторона лица и рука были обгоревшие. Если бы не Даник, мы бы и не знали, что в доме кто-то есть, — говорит Леонид Михайлович.

66-летний Валерий был доставлен в Слуцкую больницу с ожогами лица и отравлением угарным газом.

 
 
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Даниил возвращался домой из школы. Он шел по деревенской улице и увидел, что горит соседский дом.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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