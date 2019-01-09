Высотой с 14-этажный дом, кабинки с подогревом. Смотрите, как будет выглядеть колесо обозрения в Гродно

Спустя почти 30 лет одна из «фишек» советского Гродно — колесо обозрения — все-таки вернется в городское пространство. Новым местом прописки экзотического аттракциона станет парк Жилибера, а само «чертово колесо» должно появиться в середине 2019 года и возвыситься на 42 метра, сообщает «Вечерний Гродно».





Уже получили предварительное согласование

Проект колеса уже получил предварительное согласование в Минкульте. По информации газеты, фирма-заказчик презентовала проект в Гродненском горисполкоме. Если городские власти планировали строительство колеса обозрения в Коложском парке (недалеко от места установки демонтированного колеса), то сейчас новым местом для аттракциона однозначно станет парк Жилибера.





Цель проекта — улучшение сферы развлекательных услуг для гродненцев и гостей города, а также позиционирование объекта как новой достопримечательности, способа повышения туристической привлекательности Гродно, пояснили в фирме. Ожидается, что колесо придаст городу современный и динамичный облик.

Где конкретно построят колесо обозрения?

У многих гродненцев сразу возникли вопросы: а где конкретно установят колесо обозрения и не нанесет ли это вред уникальной природе парка? Ведь в парке Жилибера много старых деревьев, и появление такой исполинской конструкции, может привести к вырубке многолетних насаждений.





Однако, судя по проекту, установить будущий аттракцион хотят на пятачке возле «американских горок» и «лебедей». Место выбрано неслучайно — с этой возвышенности посетителям колеса будет открываться приемлемый вид на центр города и достопримечательности.

Иллюминация и динамики: что еще там будет?

Высота колеса составит 42 метра. Аттракцион будет располагать 24 кабинками, каждая рассчитана на 4-х человек. Кабинки будут закрытого типа, с обогревателями, поэтому использовать их можно будет круглогодично. Кроме того, внутри будут смонтированы звуковые динамики. А чтобы иностранцы могли ориентироваться, будет работать аудиогид на языках стран-ближайших соседей.

Однако главной «фишкой» нового колеса обозрения станет ночная подсветка. В ходе предварительного согласования получено разрешение на то, чтобы повторить в иллюминации колеса логотип Фестиваля национальных культур.





Когда построят?

О точных сроках строительства пока не сообщается. По расчетам фирмы-заказчика весь процесс начала и до конца займет более 5 месяцев — 3 месяца уйдет на изготовление колеса, месяц на изготовление разрешительных документов и еще месяц непосредственно потребуется на монтаж и пуско-наладочные работы. 15 дней отведено на техническое освидетельствование и допуск к эксплуатации. Работы должны пройти в 2019 году.





Напомним, в конце декабря 2017 года должен был состояться аукцион по продаже участка под строительство колеса обозрения. Участок выделили в Коложском парке, в 400 метрах от того места, где раньше находилось колесо, а цена составила 66 тыс. долларов. Однако никто на торги не зарегистрировался.

Предыдущее колесо обозрения установили в Коложском парке 40 лет назад, в 1970-х годах, на месте автостоянки рядом с церковно-приходским комплексом. Аттракцион был высотой с восьмиэтажный дом. Историческая часть города с него была почти не видна — только часть с замками, Коложей и Неманом. Гродненцы помнят, что кабинки не закрывались и дрожали при подъеме. Аттракцион проработал около десяти лет, потом закрылся, а к концу 80-х годов его разобрали. Хотели перенести в район улицы Курчатова и даже подготовили подпорки, но потом передумали.