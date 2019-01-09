В ФСЗН назвали минимальную сумму взносов за 2018 год для ИП, нотариусов и адвокатов

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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальный размер суммы обязательных страховых взносов, причитающихся к уплате физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями) за 2018 год, составляет Br1 281, сообщили БЕЛТА в Фонде социальной защиты населения.

"Не позднее 1 марта 2019 года индивидуальным предпринимателям, а также нотариусам и адвокатам, необходимо уплатить в бюджет фонда обязательные страховые взносы за минувший год. Минимальный размер суммы - Br1 281 - в случае осуществления деятельности в течение всего года. Но нужно понимать, что для каждого отдельного плательщика сумма рассчитывается индивидуально. Со вступлением в силу указа №500 ИП, нотариусы и адвокаты получили возможность не делать взносы за те периоды, когда не работали. Однако в этом случае указанные периоды не войдут в страховой стаж для назначения пенсии", - пояснил начальник управления методологии сбора платежей и профессионального пенсионного страхования ФСЗН Владимир Климченко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 декабря подписал указ №500 "О государственном социальном страховании" , которым изменен порядок уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. Теперь они могут уплачивать взносы только за период фактического осуществления своей деятельности с получением дохода. Владимир Климченко уточнил, что для этого в документ индивидуального (персонифицированного) учета вносятся последние корректировки.

Декларировать периоды работы ИП, нотариусы и адвокаты должны путем предоставления раз в год, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, в органы фонда документов индивидуального (персонифицированного) учета. Представленные плательщиками сведения будут сверяться с другими государственными органами, в том числе через Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, базы данных налоговых органов. В банках будет запрашиваться информация о движении средств на текущих (расчетных) банковских счетах.

Также указом №500 предоставлено право самозанятым физическим лицам, осуществляющим непредпринимательскую деятельность, участвовать в государственном социальном страховании. "Указанная выше минимальная сумма к ним не относится. Для них минимальный месячный платеж, с учетом величины минимальной заработной платы в январе 2019 года, составит Br95,7. Эти лица вправе выбирать форму внесения выплат - ежемесячную либо за год", - добавил Владимир Климченко.-0-