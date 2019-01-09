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Установлен понижающий коэффициент, применяемый при определении размера платы за пользование жилым помещением в общежитии

10.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома сообщает, что решением Могилевского облисполкома от 3 декабря 2018 г. № 46-10 «О внесении изменения в решение Могилевского областного исполнительного комитета от 19 февраля 2018 г. № 6-8» установлен понижающий коэффициент, применяемый при определении размера платы за пользование жилым помещением в общежитии, в размере 0,2.

 

 
 
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Управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома сообщает, что решением Могилевского облисполкома от 3 декабря 2018 г. № 46-10 «О внесении изменения в
 
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Светлы шлях
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