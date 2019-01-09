Управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома сообщает, что решением Могилевского облисполкома от 3 декабря 2018 г. № 46-10 «О внесении изменения в решение Могилевского областного исполнительного комитета от 19 февраля 2018 г. № 6-8» установлен понижающий коэффициент, применяемый при определении размера платы за пользование жилым помещением в общежитии, в размере 0,2.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Установлен понижающий коэффициент, применяемый при определении размера платы за пользование жилым помещением в общежитии Управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома сообщает, что решением Могилевского облисполкома от 3 декабря 2018 г. № 46-10 «О внесении изменения в