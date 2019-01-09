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На связи - капитан милиции Руслан Владимирович Король

10.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Вопросы, касающиеся оборота огнестрельного, пневматического и холодного оружия, можно будет задать по телефону 70-70-97.

Время "проведения прямой телефонной линии" - с 11:00 до 13:00.

 
 
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