Вопросы, касающиеся оборота огнестрельного, пневматического и холодного оружия, можно будет задать по телефону 70-70-97.
Время "проведения прямой телефонной линии" - с 11:00 до 13:00.
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На связи - капитан милиции Руслан Владимирович Король
10.01.2019 — Новости Общества | Единство
Вопросы, касающиеся оборота огнестрельного, пневматического и холодного оружия, можно будет задать по телефону 70-70-97.
Время "проведения прямой телефонной линии" - с 11:00 до 13:00.
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18 января, в пятницу, старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности управления...
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