На «Брестмаше» займутся разработкой велобагажников для автобусов

Велобагажники для автобусов планируют делать на заводе ОАО «Брестмаш» . Такой ответ от белорусского автогиганта получила велоактивистка из Кобрина Светлана Крук-Перепелкина, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Напомним, в конце прошлого года велосипедисты выступили с инициативой установить на междугородние автобусы, курсирующие по маршруту Брест — НП «Беловежская пуща», специальные велобагажники.

«Очевидно, что данный маршрут автобуса, с возможностью транспортировки велосипедов будет пользоваться спросом среди жителей всей страны и иностранных граждан, желающих посетить национальный парк „Беловежская Пуща“. В свою очередь, создание условий для велотуристов увеличит их численность, что будет способствовать экономическому развитию Брестской области в целом», — объясняла свою идею Светлана.

В ОАО «Брестоблавтотранс» к идее прислушались, но посоветовали обратиться в ОАО «МАЗ», непосредственно занимающееся реализацией всевозможного оборудования для своих автобусов. Недавно пришел и официальный ответ за подписью заместителя генерального директора — директора по организации эффективного управления и взаимодействия обществ холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Геннадия Тумиловича. В документе сказано, что уже в январе текущего года для проведения опытно-конструкторских работ будет выделена модель автобуса, работающего по маршруту «Брест — Беловежская пуща». Изготовлением опытного образца велобагажника займется ОАО «Брестмаш», которое теперь также имеет тесные связи с «МАЗом». Правда, о сроках изготовления и появления таких велобагажников на автобусах умолчали — их сообщат после выхода конструкторско-технологической документации.