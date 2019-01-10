ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «Брестмаше» займутся разработкой велобагажников для автобусов

11.01.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Велобагажники для автобусов планируют делать на заводе ОАО «Брестмаш». Такой ответ от белорусского автогиганта получила велоактивистка из Кобрина Светлана Крук-Перепелкина, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Напомним, в конце прошлого года велосипедисты выступили с инициативой установить на междугородние автобусы, курсирующие по маршруту Брест — НП «Беловежская пуща», специальные велобагажники.

«Очевидно, что данный маршрут автобуса, с возможностью транспортировки велосипедов будет пользоваться спросом среди жителей всей страны и иностранных граждан, желающих посетить национальный парк „Беловежская Пуща“. В свою очередь, создание условий для велотуристов увеличит их численность, что будет способствовать экономическому развитию Брестской области в целом», — объясняла свою идею Светлана.

В ОАО «Брестоблавтотранс» к идее прислушались, но посоветовали обратиться в ОАО «МАЗ», непосредственно занимающееся реализацией всевозможного оборудования для своих автобусов. Недавно пришел и официальный ответ за подписью заместителя генерального директора — директора по организации эффективного управления и взаимодействия обществ холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Геннадия Тумиловича. В документе сказано, что уже в январе текущего года для проведения опытно-конструкторских работ будет выделена модель автобуса, работающего по маршруту «Брест — Беловежская пуща». Изготовлением опытного образца велобагажника займется ОАО «Брестмаш», которое теперь также имеет тесные связи с «МАЗом». Правда, о сроках изготовления и появления таких велобагажников на автобусах умолчали — их сообщат после выхода конструкторско-технологической документации.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Мороз ослабеет. Погода в Витебске на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика