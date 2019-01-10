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Мороз ослабеет. Погода в Витебске на выходные
11.01.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by
В выходные погоду определят фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы: они принесут осадки, и морозы ослабеют.
12 января, в субботу, снег, слабая метель. Температура воздуха ночью −8…10°С, днем −1…3°С.
В воскресенье, 13 января, осадки в виде снега. Ночью до девяти градусов мороза, днем — до семи.
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В выходные погоду определят фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы: они принесут осадки, и мороз ослабеет.
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