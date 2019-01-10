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Травмы от тюбингов, Алексиевич у айтишников, наш в Гарварде и везучая Манюня - все за вчера

11.01.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Давайте сразу о серьезном. Если вы еще не поняли всю опасность тюбингов, то начните утро с нашего репортажа из РНПЦ нейрохирургии о том, как спасают детей после езды с горок. Смотрите: с такой трещиной в черепе после езды с горки на тюбинге сюда поступила девятилетняя девочка. Сейчас она в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи ведут борьбу за ее жизнь. Давайте пожелаем ей и всем нашим детям здоровья! А вчера еще один мальчишка пострадал


Вчера президент провел совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений. Там президент заявил, что сегодня вопрос об объединении Беларуси и России в одно государство не стоит. «Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине, об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе». Между тем Минск уже определил 30 членов рабочей группы о будущем белорусско-российской интеграции, возглавил ее Крутой. Напомнил президент чиновникам и что это это предвыборный год — и «у нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время». Лукашенко также предложил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в Беларусь: «Открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики». Идея энергетического альянса с балтами, чтобы отходить от зависимости от России — это забавно, правда?

А Трамп вчера заявил о готовности ввести чрезвычайное положение в США, представляете?! Да-да, дело в той самой стене

Так, а что у нас происходит на стройках? Чиновники говорят, что проверили 800 объектов, на 600 — проблемы. Ого! Подробности — здесь. Кстати, если вы собираетесь строиться и нужны деньги, то вот здесь у нас суперактуальный обзор кредитов на жилье — рассказываем, на какие деньги и на каких условиях сейчас вам рассчитывать.

А мы следили вчера за несколькими громкими судами. Например, начался процесс над поставщиком Fenox, которого обвиняют в том, что якобы помогал Виталию Арбузову уклоняться от налогов. Андриан Сурман вину не признает. Сам Арбузов, выступивший в суде, подчеркнул, что не считает, что по рассматриваемому эпизоду вообще имело место преступление. При этом ущерб, выявленный при проверке, был все равно погашен еще в 2016 году.

В Минске начали судить Андрея Стрижака, который до сентября 2018 года был начальником гродненского облздрава. Теперь он обвиняемый по делу о получении взяток, по общим подсчетам — как минимум на 35 тысяч долларов. Как говорили в процессе свидетели, иметь в друзьях такого человека «всегда дорогого стоит — человек знает о закупках, руководит финансированием». «Такому человеку» сейчас «светит» до 10 лет.

С последним словом в суде выступили участники вечеринки, во время которой от наркотиков погибла студентка. Прокурор вчера запросила для них сроки, некоторым — реальные. «Наркотики — зло и несчастье не только для самого человека, но и его семьи, близких. Я хочу получить образование, освоить профессию и прожить достойную жизнь. Глубоко раскаиваюсь в содеянном, обещаю больше не прикасаться к наркотикам. Такое больше не повторится», — говорили почти все молодые люди и девушки. Сегодня приговор.


Так, а что у нас интересного происходит «на воле»? Мы, например, проанализировали, как белорусы обсуждают «дорожный налог». Напомним, недавно Минфин предложил белорусам поговорить о новом механизме уплаты так называемого дорожного налога. Общественное обсуждение еще продолжается, а мы посмотрели, с какими предложениями уже выступили белорусские водители. Разумеется, самым предсказуемым (если не считать предложения вообще отменить сбор) был вариант включить «налог» в цену бензина — но были и другие интересные варианты для IT-страны.

Кстати, смотрите какой «навороченный» IT-центр — с современными компьютерами, 3D-принтером и LEGO-роботами — открыли в IT-стране. Мы бы совсем не удивились, если бы речь шла о Минске. Но в Докшицах?.. Там всего-то живет 6954 человека. Из предприятий — хлебозавод и молочный комбинат, сеансы в кинотеатре — только по воскресеньям. А в местной средней школе № 2 программированию учатся 110 детей — и это только в младших классах. Вот это да!

Порадовали вчера наши биатлонистки: Ирина Кривко заняла пятое место в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Остальные тоже выступили очень достойно: хорошая стрельба позволила набрать очки еще двум белорускам. Динара Алимбекова (0+0) стала 25-й, Ирина Кручинкина (0+0) — 30-й. Обе показали лучшие результаты в сезоне, а Кручинкина и вовсе набрала первые очки в карьере. Не лучшим образом сложилась гонка для ряда фавориток: Доротея Вирер на финише 24-я, Кайса Макарайнен — 44-я. С нетерпением ждем субботнее преследование!

А тем временем белорусская IT-компания организовала в Минске встречу с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич. Несмотря на просьбы не говорить про политику, многие темы все равно касались именно ее. а многие — нет. Например, у Алексиевич спросили, о каком главном вопросе она задумывается. «Единственный вопрос, который мне интересен всегда и во всех моих книгах — почему все-таки в нашей жизни еще и сейчас так мало человеческого. Почему мы так несправедливы, жестоки друг с другом. Не только в социальном плане, но и вообще даже просто в жизни. Почему все борются, а бог любви не живет в нашей душе. Что же такое случилось с человеком? Почему он не спасается любовью? Ведь больше нечем спасаться». Читайте наш репортаж о мероприятии, которое начиналось с идеи «для своих», а в итоге собрало 500 человек. Следующим на встречу эти айтишники, говорят, позовут Петра Мамонова.

Не не все жестоки, не все безучастны, в некоторых душах все же живет, как говорит Светлана Александровна, «бог любви». Вот, например, знакомьтесь — 15-летний Даниил из деревни в Слуцком районе пытался достать человека из горящего дома… пока взрослые рядом снимали на смартфоны. И вместе с еще одним неравнодушным мужчиной все же спасли! Учитесь, «операторы».

Вот еще у нас семья лошадников, которая спасла Манюню с бойни и учит пони снова ходить и верить людям. Эта грустная история со счастливым концом началась за несколько дней до Нового года. Вечером 27 декабря Анастасии позвонили — на бойню с «Зари» привезли пони. Надо спасать! «Я не могу! Мне некуда! У меня уже 4 лошади!» — пыталась возразить Анастасия. Но голос из трубки предупредили: «Завтра в 11 — забой». А в Viber прислали фото — изуродованные копыта и грустные глаза. Ехать за бедолагой или нет, вопрос уже не стоял. А в Минске тем временем волонтеры жалуются, что в пункте временного содержания бездомных животных на Гурского замерзают собаки — но это уже совсем другая история.


А помните Максима Богдановича? Нет. не того (хотя и того не забывайте!) — выпускника минской гимназии, который поступил в Гарвард? Прилетал на каникулы, рассказал, как учеба, как досуг. Интересно — жуть (да еще и на мове!), обязательно прочтите! «95 адсоткаў студэнтаў ведаюць, дзе знаходзіцца Беларусь. 70% — могуць назваць сталіцу краіны. 50% — у курсе, што мы эканамічна залежым ад Расіі і ў нас аўтарытарны палітычны рэжым… Але Гарвард — зусім нерэпрэзентатыўнае месца для ЗША. Гэта як пайсці ў мінскія Дразды і спытаць у мясцовых жыхароў пра іх заробак, а пасля думаць, што ён такі па ўсёй Беларусі. Альбо казаць пра ўзровень сярэдняй адукацыі ў Беларусі, калі маеш досвед навучання толькі ў Ліцэі БДУ».

А почти 80 лет назад, 10 января 1940 года, жители деревни Старый Двор (современный Барановичский район) проснулись на рассвете и узнали, что за ночь многие из их соседей исчезли, оставив нетронутым почти все имущество и хозяйство. Вскоре выяснилось, что их принудительно выселили в Сибирь. «40 домов. А семьи когда-то были большие. Где-то по 5−7 человек, а где-то и по 11−12. Вот и считайте. На санях, плохо одетые, некоторые с грудными детьми. Тогда же мороз стоял! Всех отправили на станцию в Барановичах и рассадили в вагоны, в которых возят скот… Не было здесь никаких политических и врагов. Все простые люди, бедные, голодные». Очень интересный исторический текст о том, как в Западной Беларуси избавлялись от «враждебных элементов» — за ночь по полдеревни.

Все новости четверга, 10 января

Кстати. Если вы вчера пропустили нашу «Экономику на пальцах», не страшно — вот здесь можно посмотреть в записи. В первом выпуске года попробовали предсказать тренды, по которым Беларусь будет жить в 2019-м, а еще обсудили «оршанский офшор»… А если вы вообще не думаете об экономических показателях, а просто по-обывательски переживаете за то, как сбросить наеденное за новогодние праздники — то Витебска похудела на 25 кг за год">вот мы привели вам Олю из Витебска. Абсолютно простая девушка, молодая мама — а за год сбросила 25 кг, ее одежда уменьшилась аж на… пять размеров — с 52-го до 42-го. Сама, говорит, в шоке! Учитесь!

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Доброе утро! Давайте сразу о серьезном. Если вы еще не поняли всю опасность тюбингов, то начните утро с нашего репортажа из РНПЦ нейрохирургии о том, как спасают...
 
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