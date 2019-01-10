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Все капризы января. Погода в Гомеле в выходные
11.01.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
В ближайшие дни погода в Гомеле будет меняться каждые полчаса: то заметет, то пригреет, то приморозит, то вдруг закапает с крыши.
Так, в субботу утром,
В воскресенье все то же самое, только снег и метель запланированы уже на вечер.
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В ближайшие дни погода будет меняться каждые полчаса. То заметет, то пригреет, то закапает. А как вы хотели? Еще только середина зимы.
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