Все капризы января. Погода в Гомеле в выходные

В ближайшие дни погода в Гомеле будет меняться каждые полчаса: то заметет, то пригреет, то приморозит, то вдруг закапает с крыши.

Так, в субботу утром, по данным pogoda.by, ожидается сильный снег, но уже к обеду ветер разгонит тучи. Днем температура воздуха не ниже -3°C, а на солнце — и вовсе ноль.

В воскресенье все то же самое, только снег и метель запланированы уже на вечер.

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