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Снова плюс (а еще - слякоть и вот это вот всё). Погода в Гродно в выходные
11.01.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by
В выходные на Гродненщине серьезно потеплеет: суббота и воскресенье принесут снег — и морозы ослабеют, а потом и совсем пропадут,
11 января, в пятницу, стоит ждать мокрый снег, метель, будет очень ветрено. Температура воздуха днем −8…-10°С.
В субботу потеплеет, небо станет ясным, выглянет солнце — и потеплеет сразу до 0 °C!
В воскресенье, 13 января, пройдет небольшой мокрый снег, но все растает — ведь станет еще теплее, до +3°С.
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В выходные на Гродненщине серьезно потеплеет.
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