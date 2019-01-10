Снова плюс (а еще - слякоть и вот это вот всё). Погода в Гродно в выходные

В выходные на Гродненщине серьезно потеплеет: суббота и воскресенье принесут снег — и морозы ослабеют, а потом и совсем пропадут, обещает pogoda.by.

11 января, в пятницу, стоит ждать мокрый снег, метель, будет очень ветрено. Температура воздуха днем −8…-10°С.

В субботу потеплеет, небо станет ясным, выглянет солнце — и потеплеет сразу до 0 °C!

В воскресенье, 13 января, пройдет небольшой мокрый снег, но все растает — ведь станет еще теплее, до +3°С.

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