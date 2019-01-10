Первый Национальный форум по устойчивому развитию соберет в Минске около 400 участников

В Минске 24 января пройдет первый Национальный форум по устойчивому развитию. Планируется, что участие в нем примут около 400 человек. Подготовка к форуму обсуждалась на встрече заместителя председателя Совета Республики, Национального координатора по ЦУР Марианны Щеткиной с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.





В первом Национальном форуме по устойчивому развитию примут участие представители МИД, Минэкономики, Минтруда и соцзащиты, Минэнерго, Минприроды, Национального статистического комитета, Национальной академии наук, ПВТ, промышленных предприятий, ведущих вузов, а также общественных организаций и объединений. Кроме того, участниками мероприятия станут представители агентств ООН и международные эксперты. Всего форум соберет около 400 человек.

Марианна Щеткина во время встречи предложила обсудить вопросы по организации и проведению форума, в том числе во взаимодействии со структурами ООН. «У нас сформирована хорошая база, в феврале 2018 года в Минске прошел Региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития, но впереди еще много работы, в том числе по новым проектам по ЦУР», — сказала вице-спикер.

В свою очередь Иоанна Казана-Вишневецкий отметила высокий уровень работы, которая проводится в Беларуси по достижению Целей устойчивого развития и важность предстоящего форума для развития этой деятельности. Она также проинформировала, что свое участие в форуме подтвердила директор Регионального бюро ПРООН по странами Европы и СНГ Мириане Эггер. Ее визит в Беларусь станет первым страновым визитом в этой должности.

«На форуме будет представлен национальный опыт Беларуси по достижению Целей устойчивого развития. Панельные дискуссии пройдут по нескольким тематическим направлениям: устойчивый экономический рост как условие обеспечения высокого уровня жизни белорусского народа, обеспечение экологической безопасности, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов, улучшение качества жизни через здоровье, востребованное образование, достойную работу», — пояснили в пресс-службе Совета Республики.

Участники обсудят возможности более эффективного использования потенциала взаимодействия общества, бизнеса и власти для устойчивого развития, роль предпринимательства в устойчивом развитии регионов, перспективы глобального партнерства в целях устойчивого развития. Речь пойдет о мерах по борьбе с изменением климата, рациональном использовании водных ресурсов, эффективной занятости, расширении прав людей с ограниченными возможностями, гендерном равенстве и других вопросах.

«Особое внимание будет уделено вопросам цифровизации как драйвера экономического роста. Отдельно участники форума обсудят трансформацию энергетической системы в целях устойчивого развития. Будет представлена национальная платформа отчетности по Целям устойчивого развития и показатели ЦУР. Кроме того, состоится презентация проекта «Содействие Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития», — рассказали в пресс-службе верхней палаты парламента.